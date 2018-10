“Jane the Virgin” sorprenderá con su cuarta temporada

Lifetime estrena este 7 de noviembre la continuación de la exitosa historia, protagonizada por Gina Rodríguez

Asael Grande

Lifetime estrena en exclusiva la nueva y cuarta temporada de “Jane the Virgin”, en la cual, Jane Villanueva (Gina Rodríguez) contrajo matrimonio con Michael (Brett Dier), a quien le disparan en su noche de bodas…pero vivió para contarlo!…Jane ya no es virgen!, la vida de casados era todo lo que ella deseaba, hasta que ocurrió lo peor, Michael muere a causa de complicaciones, resultado de sus lesiones. Algo devastador. La historia arranca tres años más tarde, y la vida de Jane no es, evidentemente, lo que ella tenía planificado.

Para el gran estreno de la cuarta temporada de “Jane the Virgin” (miércoles 7 de noviembre a las 8PM Colombia / 9PM México / 21:30 Brasil / 22:00 horas Argentina – Chile), se suman las reconocidas estrellas de Hollywood, Brooke Shields y Rosario Dawson.

Jane ahora es viuda, como su abuela (Ivonne Coll), pero también canalizó ese dolor y lo plasmó en un libro en el que cuenta su historia de amor con Michael. El libro fue publicado, así que son buenas noticias. Las cosas buenas continúan, los padres de Jane – Xo (Andrea Navedo) y Ro (Jaime Camil) – finalmente lograron reencontrarse y ahora están comprometidos. Otro reencuentro será el de Jane y Rafael (Justin Baldoni), ahora son los mejores de los amigos, lo que es bueno, porque Mateo, su precioso y abrazable hijo, ahora es un niño difícil. Para empeorar las cosas, las gemelas de Petra y Rafael son unos ángeles; son inteligentes, muy bien portadas y prácticamente perfectas.

Por su parte, Petra (Yael Grobglas) también está arrasando a nivel profesional. Transformó al elegante Marbella en un hotel para niños. El negocio iba muy bien hasta que Scott, el empleado (no) favorito de todos, apareció muerto durante la búsqueda inaugural del tesoro pirata. Las principales sospechosas fueron Petra y su hermana gemela Anezka. La emoción será total, cuando los fieles seguidores de “Jane the Virgin” conozcan a la reconocida actriz y supermodelo River Fields, interpretada por Brooke Shields, quien tendrá una dramática pelea con Rogelio de la Vega por la cadena de televisión. La disputa se tornará viral, lo que le deja claro a Rogelio que ha encontrado a su nueva némesis.

Otra de las grandes sorpresas de esta cuarta entrega será la llegada también de Rosario Dawson, quien dará vida a Jane Ramos, una abogada que advertirá a Petra que las cosas pueden ponerse complicadas cuando se ponga en consideración que no es la primera vez que tiene los ojos de la ley encima por una investigación de asesinato.

En el capítulo de estreno, Jane se reencuentra con Adam, su primer amor, ella se sorprende, pero se siente feliz de verlo; sin embargo, Xo (Andrea Navedo) y Alba (Ivonne Coll) no se alegran mucho de que Adam haya regresado. Una vez que Rafael (Justin Baldoni) pierde la propiedad del hotel, y su hermana es la nueva dueña, este se encuentra en la casa de Jane, arruinado y sin hogar. Jane y Rafael se enteran de que Petra (Yael Grobglas) ha aparecido y se apuran para llegar a ayudarla, pero Anezka (Yael Grobglas) no aparece por ninguna parte. Mientras, la felicidad matrimonial de Xo y Rogelio (Jaime Camil) se ve interrumpida cuando se enfrentan a la realidad de que Darci (actriz invitada, Justina Machado) está embarazada y va a tener un bebé de Rogelio y que ella quiere la custodia.