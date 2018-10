¿Sigue AMLO impermeable a toda crítica?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A lo largo de la campaña presidencial y conforme subía como la espuma su penetración electoral, se comenzó a calificar a Andrés Manuel López Obrador como el candidato “teflón”.

Nada lograba hacer mella en su popularidad.

A cada crítica y señalamiento aumentaban sus fans.

Y a pesar de que mostró que estaba rodeado de corruptos y de opacidad, que había incorporado a sus hijos y hermanos a la millonaria nómina de Morena, que era intolerante, y muy agresivo con sus críticos, y que rayaba en un populismo más que cercano al chavismo, ganó por el ya sabido 53% de los votos y además logró mayorías parlamentarias en el Congreso federal y en cámaras de diputados de 20 estados.

Con él el mundo al revés.

Dos conceptos revelan su estructura: soy honesto y no miento. A lo que agrega para rematar, en un éxtasis que conmueve y sella su pacto con sus seguidores, a quienes no pocos califican de adictos: no soy un ambicioso vulgar del poder.

Eso lo dice a pesar de que buscó la presidencia durante 18 años.

Hoy, Andrés Manuel López Obrador reta de nuevo a su destino al provocar con la cancelación del NAICM una devaluación del peso frente al dólar como no se había visto desde, dicen, hace varios años y una caída de la bolsa que, en conjunto, representa una pérdida para mercados y productores, deudores y para las finanzas del país muy superior a los cien mil millones de pesos.

Pero lo más grave es que esa decisión basada en una consulta no sólo “patito” sino conducida de principio a fin para dar el resultado que dio, rompió con los mercados internacionales y acabó su buena relación con todas las cúpulas empresariales nacionales con las que había llegado a una distensión y colaboración que se pensaba no podía ser mejor.

Su decisión todavía no se refleja en los bolsillos familiares.

No hay crack financiero. Pero pronto las deudas hipotecarias sobre departamentos, casas y autos aumentarán y los productos de importación, como medicinas y alimentos, subirán significativamente.

Con los empresarios y dueños del capital las relaciones de AMLO pasaron a menos cero. Y todo lo demás se verá en semanas con mayor efecto en las clases medias.

A todo ello López Obrador dice: “Tenemos la calidad moral” para garantizar que nadie perderá con esta cancelación, ni empresarios participantes en las obras ni la ciudadanía y usuarios de la aviación.

Su gobierno todavía no comienza, pero los efectos de sus decisiones a futuro ya tienen efectos.

Sobre todo, se percibe una creciente polarización entre sectores.

AMLO según las principales encuestadoras anda todavía por el 70% de popularidad, un nivel muy alto con el que arrancará su gobierno.

¿Cuánto lo mantendrá?, ¿su teflón es inmune al efecto económico, financiero y social de sus decisiones?

Desmentido desde L’Elysée

Más tardó López Obrador en decir que había recibido el casi aval de Emmanuel Macron, presidente de Francia, para cancelar el NAICM en Texcoco y mudarlo a la base militar de Santa Lucía que en recibir una respuesta desde el mismísimo l’Élysée, la residencia del mandatario galo.

Sin importar la diferencia de horario, Macron instruyó a su embajada en México para decirle a AMLO y al pueblo de México que su gobierno sólo atendió una petición del presidente electo para contactarlo con una empresa francesa que pudiera hacer una evaluación sobre la alternativa de Santa Lucía,

En una nota pública, para que no hubiera dudas, Macron aclaró:

“El contacto de una empresa privada, especializada en seguridad aérea, se transmitió a las autoridades de transición, a petición de ellas mismas.

“Posteriormente, esta empresa fue solicitada directamente por las autoridades de transición (es decir por AMLO) para que elaborara un estudio técnico, circunscrito al tema del espacio aéreo.

En la restitución de su estudio, la empresa también precisó que muchos otros parámetros se debían tomar en consideración”.

OUCH!!!… Zzzock!!!… ARRRGH!!!… Santos desmentidos Batman!!!

López Obrador había dicho en su conferencia de cancelación del NAICM que, “el sábado me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo: ‘La rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria, relación que, deseo, sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza’”.

Pues parece que luego del evidente intento de AMLO de involucrar a Macron en una engañifa mediática esa “excelente relación” sólo quedará en un enunciado diplomático sin valor alguno.

Y por si hubiera alguna duda, el desmentido de Macron termina con la siguiente frase en que se indica que, respecto del Nuevo Aeropuerto, como en cualquier otro relativo a infraestructuras, “corresponde a México tomar sus propias decisiones”.

Doble Zzzoock!!!

¿Creen que se atreverá?

La cereza de la desconfianza y de las dudas alrededor de AMLO y su consulta popular “patito” la colocó en el escenario de lo posible el banco suizo UBS, institución que vía una news letter interna dirigida a socios y clientes, indicó:

“Creemos que el objetivo principal del presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue para legitimar el referéndum como una forma de hacer que las decisiones avancen.

La posibilidad de que su partido Morena alcance una mayoría calificada en el Congreso aumenta la probabilidad de que un referéndum público sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de seis años… o para el uso de reservas en el banco central”, subrayó.

No sólo el banco suizo lo ve así, aquí en México hay otros muchos que piensan lo mismo.

Agarrón en el Senado

Los panistas con Damian Zepeda al frente pusieron el tema en la mesa directiva que preside Martí Batres: debatir en el pleno sobre las consecuencias de la cancelación del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El reto fue retomado por Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría de Morena quien dijo, “votamos a favor de que se altere el Orden del Día e iniciar el debate que quiere la derecha recalcitrante de este país”.

Lo que ocurrió durante las 6 horas posteriores fue una golpiza verbal en la que unos y otros se calificaron y acusaron de todo, desde golpistas e intolerantes, manipuladores y traicioneros, hasta mentirosos y corruptos.

Por la tribuna pasaron cerca de 50 de los 128 senadores.

De uno y otro grupo, pero los más aguerridos sin duda fueron los de la fracción de Morena quienes abrieron el golpeteo con la participación del ex presidente del PAN, Germán Martínez, quien les espetó en la cara a sus ex compañeros de partido el consabido y popular “es un honor estar con Obrador”.

A partir de ahí los embates no tuvieron tregua bajo la sonrisa del presidente Martí Batres quien disfrutó a lo máximo el encuentro.

Monreal azuzó: “ahora, la geometría política ha cambiado.

La minoría vociferante, radical, está en otra ubicación. Morena tiene que actuar con institucionalidad, con decoro, con legalidad”, dijo.

Y rechazó la actitud de atropello, de gritos o anónimos provenientes de las filas del PAN a quienes les indicó: “el Senado es otra cosa, para los que acaban de llegar. El Senado es serenidad, es tranquilidad, es un debate de mayor nivel”.

Así transcurrieron las siguientes horas.

