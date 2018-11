México, entre frontera norte y sur

Desde el portal

Ángel Soriano

Nuestro país se encuentra entre la presión de la corriente migratoria de Centroamérica y el desplazamiento de tropas estadunidenses lo cual derivará, necesariamente, en más conflictos sociales y diplomáticos, sin descartar roces militares si algún soldado gringo –como es costumbre-, rebasa los límites de su país para irrumpir en el nuestro echando bala.

Ya los centroamericanos se encuentran dentro exigiendo cada vez más derechos y facilidades de transporte, aclarando que “sólo están de paso” rumbo a la Unión Americana, pues no les interesa quedarse en México ya que su sueño es el americano y no tierras mexicanas en donde, según dicen, no tienen mayor futuro.

En tanto el presidente Donald Trump, como lo ha calculado, ordena ya aumentar el número de soldados gringos hacia su frontera sur para evitar “la invasión” centroamericana, la cual –sin duda- fue planeada con fines electorales, pues a lo largo de su recorrido ha recibido estímulos y aliento para continuar una penosa marcha de hombres, mujeres y niños, en condiciones de vulnerabilidad.

En el norte como en el sur, nuestro país es utilizado con propósitos insanos: manipular a familias pobres con la esperanza de llegar a los Estados Unidos donde cambiarían sus condiciones de vida, por más oportunidades de empleo, ingresos, educación y salud para sus hijos. La marcha de la esperanza recorre el largo tramo de México, si no entran a EU se quedarán aquí, en tanto las tropas gringas se convertirán en nuestros guardianes con la orden de intervenir, si las cosas no mejoran.

TURBULENCIAS

Activo el auditor David Colmenares

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) a cargo de David Colmenares realizó 8,069 observaciones a la Cuenta Pública del 2016 del Presidente Enrique Peña Nieto y esto originó que la Cámara de Diputados la reprobara en el pleno antes de irse de puente de Día de Muertos, pero antes el economista oaxaqueño estuvo en Toluca con el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, con quien acordó subsanar las observaciones que la ASF hizo a los ejercicios fiscales 2011-2016 con lo cual se termina el mito en el sentido de que las universidades por respeto a su autonomía no pueden ser auditadas.

Y en su informe a la Cámara de Diputados anunció que en 2018 habrá auditorias más rigurosas… Ante la creciente ola de violencia, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense solicitó al alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos Velázquez y a su comisario de Seguridad Pública, Francisco Andrés Díaz González, separarse de sus cargos, por abandono, violación persistente de los derechos humanos e ingobernabilidad dijo la diputada Claudia González Cerón, apoyada por los legisladores de los distritos locales de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana Duarte, Faustino de la Cruz Pérez, Camilo Murillo Zavala y Bryan Andrés Tinoco Ruiz…El presidente del Senado de la República, Martí Batres, ordenó la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La nueva Ley, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Carta Magna, dispone que ningún servidor público podrá recibir remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación…el 8 y 9 de noviembre se efectuará el Encuentro Empresarial 2018 organizado por Coparmex en la CDMX y en cuyo evento participarán conferencistas como Tony Blair, ex Primer Ministro de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Javier Solana, ex Ministro de Cultura, Educación y de Asuntos Exteriores del Gobierno Español; Eduardo Caccia, conferencista y escritor, entre otros…

