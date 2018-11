Paco Cobos lanza su nuevo single “Quién piensa en ti”

El sencillo ya registra cerca de 300 mil reproducciones en Spotify

Asael Grande

El cantante que forma parte de las filas de Royal Stone, empresa liderada por René Ortiz (Kabah), desprende su primer sencillo en plataformas digitales, “Quién piensa en ti”, el cual ya registra cerca de 300 mil reproducciones en Spotify: “Pienso en ti” es un cover de los 80, un tema que hizo famoso Gonzalo, en los ochentas; y yo tengo un show retro, así que vi que esta canción tenía un jale muy especial, y decidí hacer un arreglo nuevo, musical, y a la gente le está gustando; el sencillo suena a pop retro, al final te lleva a esa época de los 80’s; este sencillo salió para hacer una reconexión con el público, ya llevo unos años en esto, desde 1993 que estuve en Valores juveniles, así que ahora lo que viene, será el lanzamiento de un nuevo sencillo, de un nuevo disco, que ya está cocinado, le faltan las especies, le falta masterizarse, son once canciones inéditas ya grabadas”, dice Paco, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Con más de 2 mil presentaciones durante estos años, Paco Cobos se une en 2018 a Royal Stone, quien de la mano de René Ortiz (Kabah), lanza el primer sencillo de su nueva producción discográfica que verá la luz en unos meses, con la que recorrerá en una gira gran parte de la República Mexicana, así como algunas ciudades de Latinoamérica: “yo respeto mucho el trabajo del compositor, sí me gusta componer, pero aun no me considero un cantautor, porque me falta tiempo para hacerlo, y no soy de los que tiene la disciplina de componer día a día; las dos canciones que escribí, una es de amor; la otra, de desamor, creo que no hay una fórmula para componer, hay de repente métodos; no he dejado de cantar en más de veinte años, ahora hay más tecnología para hacer shows en vivo, pero yo soy un poco de la vieja escuela, y aplaudo estos nuevos métodos para hacer un concierto, hay que estar a la vanguardia, pero creo que un buen cantante te llena un escenario con su voz, y con buena música”.

Originario de Torreón, Coahuila, Paco Cobos llegó a la Ciudad de México para hacer varias paradas en bares y centros nocturnos de la capital del país, hasta llegar a concursos de canto, tales como Valores juveniles, donde obtuvo el segundo lugar, así como el Festival OTI en 1998 donde obtuvo el segundo lugar. En 1994 se hizo acreedor a `La Voz del Heraldo´. Buscando nuevas plataformas para exhibir su música, Paco Cobos viaja a Italia para participar en diferentes producciones, invitado por José Ramón Flores y Loris Ceroni. Con una trayectoria que lo llevó a compartir diferentes escenarios con artistas, como Pandora y Óscar de León, el cantante logra lanzar su primer disco de la mano de Emi Music, logrando vender más de 20 mil copias y pisando territorios internacionales como Tokio y gran parte de Latinoamérica: “soy un romántico empedernido, eso lo van a ver en el nuevo disco, que tiene temas de Jaime Flores, de Trece Copas; hay canciones de Carlos Macías, de Mario Molina, el disco estará muy bueno”.