Falló la asonada de cartón contra López Obrador

Índice político

Francisco Rodríguez

El petate del muerto ya no asusta a nadie. Todos los misiles y bazucazos dirigidos a la clase media del rancho grande por el grupo de nacionales y extranjeros que cobran en la gigantesca multinacional neoyorkina BlackRock no alcanzaron para hacer mella en alguna parte del barco local. Ya demostraron hasta dónde pueden llegar, y no pudieron.

¡Asústame panteón!, la mexicanísima frase nunca mejor empleada, demostró que definitivamente chango viejo no aprende maroma nueva. Debemos felicitar a las redes sociales y a los que aún tienen dos dedos de frente por haber conseguido blindar a la opinión pública de tanto cacerolazo, de tanta estupidez, de asonadas de cartón…… de esfuerzos nulos por echar atrás una decisión patriótica que, sin duda, refuerza la identidad nacional para seguir por el camino de más consultas populares para horadar las reformas estructurales, la utilización de las reservas monetarias mexicanas que engordan el caldo del dólar…… y no producen beneficio alguno al mercado interno ni a los programas sociales, de la resistencia inocua a los asuntos del desarrollo equilibrado, de la nueva política agropecuaria y, finalmente, de la esperada justicia popular a los saqueadores de la patria. Ya ha sido demasiado.

Es hora de avanzar, de la mano de la mayoría, para desterrar los viejos vicios de la corrupción, del desenfreno y del capricho presidencialista del régimen monocorde y entreguista, adocenado a los mandatos del Imperio, recibidos a través de sus procónsules y prestanombres que ya nos colmaron la paciencia.

Llegaron al límite de todo. Utilizaron todos sus artilugios aquí y allá para desmoralizarnos, para convencernos de nuevo de que su modelo anexionista es el único camino. Exprimieron todos los excesos que permite el dinero para enfocar las baterías de la prensa vendida, de los comentócratas…… que tienen en su personal banquete de Petronio como inversionistas interesados que son capaces de un golpe de Estado para detener al nuevo régimen, y por eso se hacen acreedores al juicio por traición. De las famosas calificadoras al servicio de los bancos de su propiedad para negar cualquier ayuda a México.

Todos desfilaron en esta asonada pueril. Moody’s, Fitch, Ratings, los bancos suizos, los editoriales de la prensa comprada en el extranjero, los partidos de supuesta oposición, cuyos propietarios pripanistas son los más interesados en detener el progreso para seguir engordando sus bolsillos, ya sabemos cómo mastica esa iguana…… las feligresías de derecha que ya no representan a nadie, los coros de suplicantes con aviesos objetivos, con torticeras pretensiones. Todos se fueron al caño. Fueron rechazados por una opinión pública que ya arriba su mayoría de edad, jamás reconocida por sus verdugos y explotadores

México está empezando a cambiar por la ruta correcta, a pesar de todos ellos. Mucho habrán de sufrir todavía quienes piensan que sus particulares intereses se encuentran por encima del interés público. El nuevo régimen está demostrando que responde a los reclamos de una población cansada, vejada y exprimida.

Que empezaremos a caminar contra esa corriente, ni duda cabe. Que siempre estarán en contra, mientras no reciban su merecido, es un hecho. Sin embargo, también es cierto que tendrán cuerda hasta que sus patrones extranjeros, dándose cuenta de la inutilidad de sus reclamos, les jalen la rienda y den un manotazo a esa escalada de perversidades. No cabe duda: es mejor solos que mal acompañados.

Cerró sus ojitos Cleta. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, Benito Juárez dixit. Frente a un pueblo en pie de lucha para transformarse en un país moderno y combativo, no puede hacerse nada. Ni las intentonas de la Suprema Corte para blindar a sus perversos hijos de las acusaciones penales de corrupción tendrán futuro.

Los instigadores locales han muerto, o les falta poquito, el problema es que no les han avisado. El dinosaurio continuará dando coletazos, hasta que no se le aparezca la voladora, contra la que nadie ha podido jamás. El dinosaurio no representa ninguna fuerza efectiva. En mala hora exhala sus exabruptos.

La Coparmex y sus declaraciones infaustas, la inútil exigencia de que se paguen los bonos de deuda ecológicos jamás usados para lo que se pidieron a espaldas del pueblo tiene todas las trazas de cadáver insepulto. Los amparó contra las consultas al pueblo se estrellarán contra el poder de la opinión nacional. Trump le ayuda con sus furias insensatas contra los migrantes y sus derechos humanos de ciudadanía.

Y es que el mundo también cambió y no se dieron cuenta. Reventaron las reservas monetarias y los indicadores de las Bolsas occidentales a base de la emisión de dólares de la guerra económica y bélica sin respaldo. El Occidente los detesta. Pero los perros de presa del rancho grande siguen pensando que son infalibles. Por eso, Videgaray se va a trabajar con ellos, a BlackRock, de donde nunca debió salir.

El federalismo del narcotráfico, la captura del Estado para ser fragmentado, el secuestro de la democracia por sus peores hijos, complicitados con las bandas del trasiego y la delincuencia organizada, tiende a llegar a su fin. La vieja historia construida a base de superprecios internacionales de las materias primas, el boom de las commodities que puso una cantidad descomunal de recursos al servicio de los hampones burocráticos.

El monto exorbitante del dinero al servicio de la farsa política, el derroche de la bonanza de nuestros vientres petroleros a expensas del ahorro y la inversión social, las dádivas fiscales a los poderosos y favoritos, la selección de candidatos dinásticos y acojonados, los fraudes gigantescos de las empresas chantajistas, todo eso se encuentra en enfermedad terminal o en agonía.

Un nuevo fantasma a la medida de los retrógradas recorre el ambiente político del país explotado: la consulta popular como mecanismo efectivo para preguntarle al pueblo su opinión acerca de asuntos clave para la supervivencia como Nación. Ésa ya no la detiene nadie. Llegó para quedarse entre nosotros.

Viene la segunda etapa: aplicar la justicia a secas. La que el pueblo exige. La que esperamos todos aquéllos que alguna vez pensamos que sí se puede, cuando se quiere. Seguimos en la brega. P’atrás los fielders y adelante los faroles. Es la oportunidad esperada. Ya está aquí, por fin.

Queremos vivir un nuevo siglo en la democracia, la paz, el desarrollo para todos y la libertad, la real, la que nace del triunfo sobre el oprobio y los descastados.

Todos los descastados.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Pese a sus gritos y amenazas en contra de los migrantes hacia su país —acentuados en los últimos días—, Donald Trump bien podría perder mañana la hegemonía que, hasta ahora, mantiene en la política estadounidense e, incluso, mundial. El avance de sus opositores demócratas registrado en las encuestas marca que éstos constituirán mayoría en ambas cámaras del Congreso. Con ello bien podrían iniciar un juicio de destitución –impeachment— del nocivo personaje anaranjado. No hay plazo que no se cumpla, ¡ni mal que dure mil años!

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez