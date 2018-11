Al límite, el albergue en la Magdalena Mixhuca; hay 7 mil migrantes

Se espera la llegada de más centroamericanos

El deportivo Magdalena Mixhuca se encuentran al límite de su capacidad, hasta donde han arribado siete mil 20 migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y se espera la llegada de más centroamericanos.

El alcalde en Iztacalco, Armando Quintero, indicó que las carpas que fueron instaladas están llenas, por lo que colocarán más porque hay mucha gente a la intemperie, y sobre todo porque en la parte última de la caravana migrante viene el sector más vulnerable, como son mujeres y niños.

Señaló que en cuanto a la atención médica se están preparando para que no haya ninguna epidemia, así sea de gripe, por lo que es un asunto que debe ser temporal, sin embargo, eso dependerá de la voluntad de los migrantes, si deciden quedarse o seguir su travesía hacia Estados Unidos.

Sin embargo, señaló que la alcaldía los apoyarán hasta el límite de sus posibilidades económicas y de infraestructura.

Indicó que la Ciudad Deportiva está hasta el límite de su capacidad, por lo que no hay mucho espacio para realizar actividades recreativas para los miles de migrantes.

En ese sentido, dijo, las actividades que se llevan a cabo en el deportivo serán suspendidas, mientras que en el tema de seguridad, comentó que con la seguridad que brinda el Gobierno de la Ciudad de México el perímetro está seguro y el interior también.

Turistean en la capital

Con algunos pesos en los bolsillos, jovenes migrantes centroamericanos salen del estadio Jesús Martínez “Palillo” a turistear por la Ciudad de México.

En grupos de tres, cuatro y hasta cinco personas usan el Metro, de la estación que se encuentra a unos pasos de la puerta seis del campo deportivo.

Sonrientes y en espera de que alguien los orientara sobre los transbordos que tendrían que hacer para llegar, en varios casos, al Zócalo capitalino, y en otros al Ángel de la Independencia, los hondureños y salvadoreños caminaron por el andén con dirección a la estación Chabacano, algunos a sugerencia del personal del Metro, tuvieron que esperar un vagón vacío.

Brayan, Carlos, Jeisser, de 16, 25 y 19 años, llegaron anoche y con la sonrisa a flor de piel quieren conocer los puntos emblemáticos de la Ciudad de México: “Nos han hablado qué hay lugares lindos y no queremos perder la oportunidad de conocerlos”.

Ellos provienen de familias pobres, dos son de origen hondureño y uno salvadoreño. El 12 de octubre, junto muchos otros, cruzaron la frontera México-Guatemala para alcanzar el sueño americano.

“Hay muchas ‘maras’ y pandilleros, a uno lo amenazan si no se mete a las bandas, mejor fue tomar la decisión de venir en la caravana, sino nos metemos con los ‘maras’ nos matan”, asegura Carlos.

Brayan cambió su expectativa una vez que se le ha dicho en el albergue que en México hay empleo y hasta una vivienda puedes obtener.

“Quizá me quede en este país sino me dejan pasar a Estados Unidos. México se mira formal, allá en mi país sacaba arena, piedra de río y no me alcanzaba el dinero para la canasta básica”, relata.

No hay trabajo, agregan los otros, por eso “nos aventamos a venir para acá”, aseguran los migrantes centroamericanos que han alcanzado la capital del país.

Con sus sueños y los pesos que lograron juntar con la gente que pasaba antes de ingresar al Metro, los tres abordaron, como otros más que iban subiendo las escaleras eléctricas, el vagón que los conduciría al corazón de la Ciudad de México.

Este grupo de migrantes forma parte del primer contingente de la caravana que partió de Honduras el 12 de octubre pasado, y que cruzó ya por Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla en su camino hacia la frontera norte para intentar ingresar a Estados Unidos.