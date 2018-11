“Piaf: Voz y Delirio” llega al Centro Cultural Teatro 1

El texto original de Leonardo Padrón será protagonizado por Mariaca Semprún, quien dará vida a la extravagante artista

El musical ofrecerá temporada del 17 de enero al 3 de marzo de 2019

Arturo Arellano

“Piaf: Voz y Delirio” es un musical que recorre la tormentosa vida de una mujer que se convirtió en el símbolo de un país entero. Edith Piaf, “El pequeño gorrión”, quien se ganaba la vida cantando en las calles de París y posteriormente terminó convertida en una leyenda universal. Así en este musical se interpretarán en vivo sus canciones más emblemáticas, adquieren protagonismo para conocer y recordar una vida marcada por la intensidad, el temperamento y el desgarramiento. La obra llegará a México para ofrecer una temporada del 17 de enero al 3 de marzo de 2019, en el Centro Cultural Teatro 1,con Mariaca Semprún en el papel protagónico.

Emocionada de su llegada a México y después de haber triunfado en montajes como “La novicia rebelde”, “Hana Arendt” y ”La Lupe”, Mariaca Semprún concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que dio sus impresiones de esta nueva oportunidad de brillar “Esta vida vale la pena contarla mil veces, porque no es Solamente una vida aleccionadora, sino inspiradora, pues Edith Piaf siendo una niña desprotegida y casi sin amor, logra convertirse en la leyenda que es hoy, por el amor al arte y por su convicción. Contar la vida Piaf siempre va a ser para mí un honor y algo hermoso, un viaje que no hago yo, sino el público conmigo, siempre va a valer la pena contar la vida de las leyendas”.

Mariaca asegura que artistas como Edith Piaf deben ser llevados a los jóvenes “Recientemente se ha contado la vida de Freddie Mercury en el cine, y yo lo celebro, porque como en esta obra recordamos la vida y obra de Piaf, es con el interés de que los jóvenes se empapen de este tipo de historias. Las similitudes entre una leyenda y otra terminan siendo muchas, son vidas atormentadas que lograron sobreponerse y trascender a través del arte, independientemente de su situación personal .Las nuevas generaciones deben descubrir estos artistas, porque su música no se va a repetir, la música de Queen es única, jamás habrá un cantante como lo fue Freddie Mercury, lo mismo con Piaf, sus melodías son tan poderosas, llegan tan adentro, que hoy la gente las sigue escuchando, hay que mantener ese legado vivo”.

Teniendo la oportunidad de meterse en la piel de Piaf, la actriz reconoce “No fue mi idea, sino una propuesta del equipo de producción, yo venía de hacer otros musicales. Al principio me dio pánico, es un reto muy grande, sobre todo por el francés, pero menos mal que me insistieron y que yo acepte la aventura, porque he aprendido mucho como artista. La magia ocurre sobre el escenario y es por Piaf, que me ha regalado la posibilidad de aprender, de sentirla en el escenario”. Describe en ese sentido “Todo el material audiovisual que hay en internet de Edith Piaf, me atrevo a decir que lo he visto todo y lo sigo viendo, porque es la manera de tenerla fresca y en la mente, he tenido una gran preparación musical, física, como camina y como se mueve, es un compendio de cosas que hacen de esta experiencia maratónica, en algo maravilloso, cuando la gente esta feliz en el teatro”.

Finalmente, adelanta que la obra “Es muy biográfica, están episodios de su vida bastante importantes, canto las canciones con músicos en vivo, de modo que también es un viaje en el tiempo, porque las hacemos con instrumentos reales, cosa que hoy en día casi no ocurre, vale la pena retomar esos elementos como humanidad, los músicos como creadores”, concluyó.