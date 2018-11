“La Norma” de Mon Laferte

La chilena lanza un nuevo material discográfico en un tenor más íntimo, introspectivo y conceptual

Asael Grande

Después de éxito de sus álbumes “Vol.1” y “La trenza”, de exitosas giras por Latinoamérica, España y Estados Unidos, Mon Laferte lanza su nuevo álbum, Norma,con material completamente nuevo, grabado en los históricos e icónicos Capitos Studios de Los Ángeles, California.

Normaes un álbum conceptual que relata las distintas etapas del amor, cada canción cuenta parte de una historia de la relación de pareja, todas ellas cuentan con un video musical: “mi álbum es muy cinematográfico, quise relatar las etapas de una relación de pareja, las más representativas, porque en diez canciones no se puede desarrollar todo lo complejo que puede ser una relación de pareja, desde que se enamoran, pero intenté en estas diez canciones contar una historia, busqué ritmos que tienen que ver con los ritmos en una relación de pareja, cuando te conoce en una fiesta o en cualquier cosa, luego la atracción química, física, y me pareció que la cumbia tenía esa sensualidad necesaria para ese primer encuentro; después en la canción ‘No te me quites de acá’, me fui directamente al sexo, me pareció que el danzón y el tango, tienen esta cosa ‘sexosa’, además me fue al Salón Los Ángeles, a bailar, y dije que este ritmo estaba bueno para el disco, que era algo elegante, en cada canción busqué los ritmos de cada etapa del amor, como la bachata, en la canción ‘Si alguna vez’ que grabé junto a El David Aguilar, la compusimos juntos, es el único dueto del álbum, Norma”, comentó Laferte, en conferencia de prensa.

El título del disco, Norma, viene del primer nombre de la artista (Norma Monserrat Bustamante Laferte), que no le gustaba, pero que utiliza para mostrar que en su vida el amor sigue una siempre la misma norma: “Yo soy Norma, cuando decidí el nombre del álbum, quería que tuviera nombre de mujer, y quise ponerle mi primer nombre; el disco fue producido por Omar Rodríguez, a quien conocí en un proyecto al que me invitó a participar, y nos hicimos más amigos, y cuando se me ocurrió la idea del álbum, le encantó la idea de hacer una banda, y traer un ingeniero, Bruce Botnick, que supiera cómo se grababan los álbumes antes”, agregó la cantante y compositora chilena.

Normafue grabado en una sola sesión en el estudio A de los Capitol Studios de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 16 de junio de 2018, estudios de grabación donde han hecho lo propio artistas tan importantes como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles, The Beach Boys, y Green Day, entre otros: “hice canciones por géneros, no quería un disco plano, que sonara todo igual, por ejemplo, está el mambo, que habla de los celos, de repente entra el trap, necesitaba decir muchas cosas, siento que el disco es muy cinematográfico, porque cuenta una historia completa, cada canción tiene un videoclip, quería hacer una recopilación de canciones que sonaran dentro de lo esperado, que sonara diferente”.

Canciones de Norma: Ronroneo, No te me quites de acá, Por qué me fui a enamorar de ti, Quédate esta noche, Caderas blancas, El mambo, El beso, Cumbia para olvidar, Funeral, Si alguna vez(con El David Aguilar).