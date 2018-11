El gatopardismo aniquila al PAN

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Como lo anticipamos, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), fue ganada por Marko Cortés, el alfil de Ricardo Anaya. “Una gavilla de controladores”, que no representa al partido, afirma Ernesto Ruffo, quien cerró filas con el candidato derrotado, Manuel Gómez Morín.

Un triunfo con tintes de éxodo. “El hijo desobediente”, Felipe Calderón, no se aguantó las ganas y en plena renovación de la dirigencia panista, renunció al partido y confirmó la creación de un nuevo organismo. ¿Coincidencia?

No. El PAN vive una de sus peores crisis y se debate en un divisionismo donde pelean el control los neopanistas encabezados por Marko Cortés y las estructuras tradicionales que representaba Manuel Gómez Morín. Ni los “Bravos del Norte”, representados por Héctor Larios, nuevo secretario general, logrará evitar el cisma blanquiazul.

La elección dejó muchos heridos y dudas por la forma en que se organizó. Un gatopardismo que provocó la renuncia de Ernesto Ruffo, encargado de transparentar el padrón, luego de denunciar “componendas” para favorecer a Cortés y manipular a la menguada militancia panista.

Nada nuevo en este partido que en los últimos 18 años registra en su historial ocho dirigentes; dos de ellos fuera: Manuel Espino y Germán Martínez Cázares, (ahora en Morena) Y de 2010 a 2017, Gustavo Madero y Ricardo Anaya se alternaron el poder, hasta que, vía el parricidio, Anaya se quedó con el partido.

Sí, Gustavo Madero, el impulsor de Anaya en el PAN desde diputado hasta candidato presidencial, ahora se arrepiente de haber apostado “de buena fe” por alguien que lo traicionó, pero aclara que no había nadie mejor: “Yo no veía a otro, la neta no veía a otro”.

¿Neta no había otros? Javier Corral, gobernador de Chihuahua, buscó la dirigencia contra Anaya y “perdió”. Margarita Zavala pidió cambiar los procesos y nadie escuchó. Se fue del partido. Juan José Rodríguez Prats propuso revisar los principios del partido y lo ignoraron. Héctor Larios, quién aseguraba que Marko Cortés era la continuidad, terminó por unirse al enemigo.

Un caos que llevó a Diego Fernández de Cevallos a declarar: “los partidos viven en sus propios laberintos”. Una anarquía que Felipe Calderón calificó como: “una camarilla que controla al instituto político” y advirtió: “la próxima dirigencia una fiel expresión de la corrupción, la mediocridad y la manipulación que la ciudadanía ha castigado severamente en las urnas”.

Como se advierte, la cancelación de la democracia interna en el PAN comenzó hace años y Juan de Dios Castro Lozano la definió así: “En el PAN hay ángeles y hay demonios, hay honestos y hay corruptos. Hay gente que entró al servicio público y salió limpio, y gente que era pobre y salió millonaria”.

Sí, los panistas de la alternancia se embriagaron de poder, y en la cruda de la derrota del 2012, sepultaron sus principios humanistas soportados en la Doctrina Social Cristiana, para dar paso a un voraz pragmatismo.

Las ambiciones personales se impusieron a los principios y valores del PAN; la nueva dirigencia habla de refundarse, esto exige compromiso con su militancia y el país a fin de convertirse en un contrapeso a las decisiones del próximo gobierno federal. ¿Podrán? En 2019, Calderón fundará su partido.

VERICUENTOS

Monreal vs Bancos

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, no quita el dedo del renglón y reiteró que el proceso para aprobar la iniciativa que elimina comisiones bancarias no se detendrá. Al zacatecano no le caló, ni el regaño de AMLO, ni las millonarias pérdidas en México y España de los bancos. Monreal insiste en que ha llegado el momento de que la banca se ponga límites. ¿Será?

Penchyna – cuentas claras

En el marco del Foro de Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana, organizado por Infonavit y ONU-Habitat, David Penchyna Grub destacó que el Instituto cerrará 2018 con una utilidad de 23,000 millones de pesos, además de que culminará el sexenio con una inversión acumulada para la colocación hipotecaria del orden de 1.3 billones de pesos. Además de que entregará una institución con un patrimonio superior a los 220,000 millones de pesos. También confirmó la devolución de poco menos de 100 mil millones de pesos a pensionados. ¡Vientos!

Seguridad AMLO

Todo indica que mañana, después de varias reuniones con el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y con el Gabinete de Seguridad, se va a presentar a las 5 de la tarde, el Plan Integral sobre Seguridad Pública. Seguramente se confirmará la creación de la Guardia Nacional y otras estrategias que demandarán cambios legislativos para apoyar a quienes van a combatir de manera directa al crimen organizado. Ya veremos qué resultados arrojaron los Foros por la paz, que promovió Alfonso Durazo. ¡Órale!

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora