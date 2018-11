“60 años de rock mexicano. Vol. 2” (1980-1989), de Sr. González | Ediciones B

Patricia Correa

El rock es un producto de su tiempo, es una necedad arraigada hasta el tuétano de quien lo goza

En este segundo volumen “60 años de rock mexicano. Vol. 2” (1980-1989), el Sr. González nos entrega un retrato excepcional, que proviene tanto de su experiencia como músico como de una extensa y sesuda investigación de la escena del rock mexicano, en la que quizá ha sido su década más fructífera y apasionante: la década de los 80. A esta época corresponden músicos y bandas icónicos como Rockdrigo González, El Tri, Botellita de Jerez, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Caifanes, Café Tacvba, Fobia, entre muchas otras agrupaciones, que cantaron con fuerza sus letras y tocaron sus guitarras con estruendo. En entrevista exclusiva, el autor nos platicó más detalles:

—Para el proceso de investigación de este segundo tomo del Rock Mexicano ¿Platicaste con los músicos de las agrupaciones que incluyes en la lista?

“Con algunos de ellos, entrevisté a uno de cada banda, porque entrevistar a todos es muy difícil, varios están vigentes incluso, están vivos, aunque la banda ya no exista, pero muchos ya no están con nosotros, si acudí a algunos y me ayudaron a tener un panorama más claro de cómo iban sucediendo las cosas, mucho fue también de investigar, de leer, de los 80’s en adelante como me integro a la escena del rock, prácticamente conozco a todos los personajes, muchos de ellos platique, hay cosas que conozco de fuente directa, fue más sencillo todo esto”.

—¿Qué nos ha dejado el rock de los 80’s en la actualidad?

“Fue una época del rock muy importante del rock en México, porque dentro de la historia ha habido momentos aprensión de lo que ha sucedido en nuestra escena y otros en los que no, en los que estamos en un ámbito subterráneo, en los 80’s viniendo de una prohibición que se había dado después de Avándaro, hubo una restricción total del rock del Estado y los medios de comunicación, esto se empieza abrir en los 80´s y viene una gran explosión de bandas, de muy diversos géneros y al principios estaban en subterráneos, pero al final de la década las cosas en el país y en el ámbito del rock cambiaron mucho, se creo una campaña publicitaria y con Rock en tu idioma es que viene un boom comercial, fue muy popular”.

—¿Qué discografía de qué banda te gusta más de las que compartes en tu libro?

“Para escribirlo no me podía poner en un plan de preferencias, traté como de abarcar una visión lo más general posible, lo que puede describir es que cada banda de la que estuve hablando, todas tenían historias fascinantes, obviamente si tengo mis gustos personales, hay grupos por los que he tenido admiración durante mucho tiempo y otros que fui conociendo, sus trabajos fueron reveladores en algunos casos”.

—¿Es fácil conseguir algunos de los discos de tu segundo tomo? ¿Se pueden conseguir en El Chopo, o tal vez que se reediten en vinil?

“La escucho en todos los formatos, de hecho cuando empecé esto todavía los vinilos estaban vigentes y si tengo gusto por el vinil, cuando surgió el Cd poder escuchar la música con otra calidad de sonido es emocionante, no me gusta mucho como se escucha la música a través de la redes, pero es la forma como las nuevas generaciones escuchan la música, siempre habrá los melómanos que buscan la calidad”

—¿Existe la crítica de rock en México? ¿Crees que hagan falta más críticos como en su tiempo lo fue José Agustín o Federico Arana?

“Hay mucha gente que escribe sobre el rock, como un David Cortés, como Tere Estrada, en fin, unos son más críticos que otros, yo no me visualizo como un crítico, si como alguien que cuenta una historia, no hago un juicio, en algunos casos simplemente hacer un análisis del contexto, pero las historias de cada grupo lo hago como si fueran crónicas”.

