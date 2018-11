La mandarina tiene efecto anticáncer

Reduce el riesgo de cáncer de hígado. Los carotenoides presentes mandarinas debido a la alta vitamina A han demostrado reducir el riesgo de cáncer de hígado. El jugo de mandarina que reciben los pacientes con hepatitis C redujo el riesgo de desarrollar cáncer de hígado debido a su alto contenido de criptoxantina beta. Las mandarinas tienen un alto nivel de limoneno que tiene efectos anticáncer y también ayuda a prevenir el cáncer de mama.

Vitamina C. Las mandarinas contienen un alto nivel de vitamina C que proporciona un número de beneficios para la salud. La vitamina C ayuda a combatir una serie de moléculas inestables en nuestro cuerpo conocidos como radicales libres a través de sus propiedades antioxidantes..

Problemas de colesterol: Las mandarinas producen sinefrina que frena la producción de colesterol en el cuerpo. Los antioxidantes presentes en la mandarina ayudan a reducir el colesterol malo y promover el buen colesterol. Las mandarinas combaten los radicales libres que oxidan el colesterol que hace que el colesterol que se adhieren a las paredes de las arterias. Además contienen fibra soluble e insoluble como hemicelulosa y pectina, que impide la absorción de colesterol en el intestino.