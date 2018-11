Iron Maiden abre una segunda fecha en México: 30 de septiembre

Los boletos estarán disponibles en venta general a partir del 23 de noviembre a través del Sistema Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes

Iron Maiden y Ocesa anuncian que, tras agotar las localidades para su concierto del 29 de septiembre en el Palacio de los Deportes, la banda agregará una segunda fecha en la Ciudad de México. La nueva cita será el 30 de septiembre y los boletos estarán disponibles en venta general a partir del 23 de noviembre a través del Sistema Ticketmaster, así como en las taquillas del recinto.

Legacy Of The Beast Tour, la gira triunfal de la banda, comenzó en Europa a principios de este año con un gran reconocimiento de la crítica, no sólo por los más de 750,000 fanáticos que vieron el espectáculo, sino también por la prensa nacional y los medios de rock, incluido el periódico The Times(Reino Unido). “… un espectáculo extraordinario lleno de teatro de clase mundial … una clase magistral de performancey puesta en escena”.

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson comenta:

“¡Estamos emocionados de regresar a la Ciudad de México y compartir el Legacy of the Beast Tourcon todos nuestros amigos allí! Estamos inmensamente orgullosos de este show y hemos tenido excelentes reacciones de parte de los muchos fanáticos que vinieron a vernos a Europa a principios de este año. La producción se basa en nuestro juego móvil, The Legacy Of The Beastque básicamente lleva a varias encarnaciones de Eddie a muchos mundos diferentes. Esto nos inspiró a armar un espectáculo teatral para llevar a nuestros fanáticos a través de esos diferentes mundos y experiencias con canciones nuestras”.

“No es tan fácil diseñar diferentes mundos en el escenario, trabajamos mucho para que funcione y el resultado final nos hace sentir que es nuestro trabajo en vivo más espectacular y sin duda, el más complejo hasta la fecha. Tenemos todo tipo de locuras, incluyendo una réplica del avión Spitfire que domina el escenario durante Aces High, toneladas de pirotecnia, un Ícaro gigante, mosquetes, y algunos lanzallamas realmente maravillosos con los que me divierto muchísimo.

“Y por supuesto, tenemos a Eddie como nunca antes lo han visto, y muchas sorpresas más. Me la he pasado increíble jugando con todos estos magníficos accesorios en el escenario, ha sido fantástico y ¡no podemos esperar a traer este espectáculo a México!”.

Steve Harris, bajista y miembro fundador agrega:

“Pensamos mucho en la lista de canciones para este Tour, ya que las canciones necesitaban seguir la narrativa de los mundos cambiantes del espectáculo en el escenario. Sentimos que terminamos con un set muy fuerte y equilibrado que mezcla canciones que no hemos tocado en muchos años como Flight Of Icarus, Sign Of The Cross andThe Clansman con canciones que sabemos que los fans quieren escuchar como TheTrooper, 2 Minutes To Midnight, The Number Of The Beast, Fear Of The Dark, Run To The Hills, Hallowed Be Thy Name y otras, que reflejan el viaje a través de los diferentes temas del espectáculo. ¡Toda la banda está realmente disfrutando de esta gira y estamos ansiosos por ver a todos en México de nuevo! “

Los invitados especiales que estarán abriendo la gira 2019 son The Raven Age