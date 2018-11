Maluma anuncia su retiro temporal de los escenarios

El intérprete de “Mala mía” reveló que necesita darle tiempo a Juan Luis, su nombre

El colombiano sorprendió a sus seguidores en Instagram

Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro temporal de la música. El cantante colombiano aclaró en Instagramque durante ese tiempo se dedicará a alimentar su espíritu.

Mediante sus Stories de Instagram, Maluma expresó que ha tenido unos días de trabajo muy intensos, luego de su gira “Fame Tour”, por lo que decidió poner un alto a sus presentaciones.

El cantante colombiano tomó la decisión de retirarse temporalmente de los escenarios y la vida pública por una semana, para dedicar su tiempo íntegramente a él y a lograr su bienestar personal.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, señaló Maluma.

Como se recuerda, en la edición 2018 del Grammy Latino, Maluma consiguió el primer trofeo su carrera, y celebró dedicándole su éxito a sus padres y equipo de trabajo.

El intérprete de “4 Babys” consiguió imponerse en la categoría Mejor álbum vocal pop contemporáneo con el disco “F.A.M.E.”. Competían con él en este apartado: “Ser”, de Axel; “Camino fuego y libertad”, de Pablo López; “Cuero y alma”, de Beatriz Luengo y “Miradas”, de Nana Mendoza.