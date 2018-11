Paquito de Rivera deslumbra con talento en El Plaza Condesa

De la mano de su más reciente disco “Jazz meet the clasics” ofrece show inolvidable

Arturo Arellano

Uno de los máximos representantes del jazz mundial en la actualidad es el maestro Paquito de Rivera, quien en compañía de su banda completa ofreció un recital inolvidable en las inmediaciones de El Plaza Condesa, lugar al que llegó para ofrecer temas de su más reciente disco “Jazz meets The Clasics”, en el que lleva a su estilo clásico a grandes autores de la música de cámara, lo mismo que otros éxitos de su repertorio.

El show arrancó poco después de las 21:00 horas cuando el maestro subió al escenario armado hasta los dientes con instrumentos como trompetas, clarinetes, saxofón y otros con los que deslumbró a todos los presentes en su show. “Estamos felices de estar otra vez en México, cada vez que me llaman para venir digo que sí y luego ya veo. Y es que lo único mejor que el público mexicano es la comida mexicana, solo no hay que pasarse con el picante porque se sufre pero todo lo demás de México es puro gozo”, declaró.

Primero hizo temas de “Jazz meets de clasics” del que dijo: “Con este disco ganamos un Grammy (risas), no es cierto no ganamos nada pero sí lo merecemos porque es un disco en el que llevamos los clásicos al estilo de jazz, ¿quién dice que los músicos de jazz no pueden adoptar los grandes temas de Chopin o Beethoven?” Entonces interpretaron dos canciones de Chopin “Nocturno” y “Fantaisie Impromtu”

Seguido de esto cuestionó “¿Les gustan los tangos? Recuerdo una telenovela que se llamaba ‘El Rafa’ donde salía un tema que me encantaba. La siguientes son tango jazz, es una mezcla rara”, dijo.

Hicieron algunos tangos incluyendo un homenaje a Astor Piazzola, escrito por el trompetista de la banda y que llevó por nombre “Blues para Astor”, del que además agregó “Astor le cambió el rostro al tango a nivel mundial”. Lo mismo interpretó “Libertango”.

“El mejor compositor de la historia y también el más famoso es Wolfgang Amadeus Mozart, quien realmente era de Nueva Orleans y ustedes se van a dar cuenta porque ahora que toquemos el segundo movimiento del concierto para piano y orquesta Adaggio de su autoría. Que realmente es un blues, pero lo han estado tocando mal todos estos años (risas)” bromeó con la audiencia antes de interpretar justamente su versión en jazz del Adaggio del músico prodigio Mozart.

Más tarde comentó “Beethoven realmente era bueno, pero Manzanero es mejor. De hecho nos pidieron en algún momento hacer un disco Jazzistico del maestro Manzanero, que para mí es el mejor bolerista de la historia”, entonces tocaron “Llévatela” y “Voy a apagar la luz”. Continuaron después con “Las abejas”, “Oblivion”, “Revirado”, “Mambo Inn” y otras con las que demostraron su talento y virtuosismo a la interpretación de cada uno de los instrumentos que componen su grupo, entre el piano, metales y percusiones.

Finalmente, hicieron “Ante el escorial”, “To Brenda Whit Love”, “Memories” y “Como fue”, entre los que el músico se permitió hacer reír a la gente con su carisma y puntadas que combinaba de manera bastante clownezca con su música, mezclando las obras de Mozart y otros autores con ritmos como el mambo y el jazz.