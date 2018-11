“Por los jóvenes de México”: AMLO y Ricardo Salinas Pliego

Índice político

Francisco Rodríguez

La última ronda de comparecencias, debates y confrontaciones sostenida por el Presidente electo en los foros televisivos y radiofónicos más significativos del país —para exponer los motivos de las consultas populares— arrojaron un resultado realmente singular. Rebasaron el objetivo para el que fueron planeados.

Cuestionado por azorados comentaristas sobre los principales puntos de su programa de gobierno, el hombre de Tepetitán hizo apreciaciones, análisis y soltó unas cuantas bombas informativas que pocos esperábamos. Algunos, porque francamente no lo han entendido y otros, porque descubrimos una veta de la personalidad del político que dará mucho de qué hablar en el futuro inmediato.

Así, todos coinciden en que el político tabasqueño convirtió los rudos cuestionamientos en fórmulas eficaces para desenredar los intríngulis que presenta el complicado panorama mexicano. Con explicaciones sencillas, entendibles para el respetable, los posicionamientos del electo han dejado mudos a sus críticos.

Convirtió las rondas mediáticas en un paseíllo. Jamás se inmutó ante una sola pregunta y sin teleprompter ni asesores áulicos dio cátedra de buen oficio. Salió airoso, triunfante y sereno. Demostró que es un hombre demasiado equipado para la encomienda, a la altura de su tiempo y circunstancia, presto para ejercer el poder en un contexto de nacionalismo democrático.

Abierto a la crítica, dispuesto a responder todas las inquietudes, Andrés Manuel López Obrador se configuró en la mente de sus electores como la revelación que todos esperaban cuando decidieron votar por él en julio pasado y hacerlo el gobernante con mayor legitimidad en las últimas décadas. Se avizoran tiempos mejores para el país.

Una catarata de ideas-fuerza respaldan sus posiciones. Sobre todo, aquéllas que se centran en el ejemplo de la imprescindible honestidad para ejercer el mando, que tendrá que impactar todas las decisiones y las acciones públicas. Ha llegado el momento de decirle a las cosas por su nombre. Este es el hombre del presente y del futuro de México.

Hay pronunciamientos del Presidente electo que no tienen desperdicio alguno: la insistencia en que quien no cumpla el cargo con irreprochable conducta será sancionado, así como aquéllos que no ejerzan sus actividades sociales con impecable pulcritud, incluso si se trata de gente cercana o de su familia. La línea está dada. Quien no la siga, se atendrá a las consecuencias. México lo merece.

En todos los sectores hay expectación. El combate contra la pobreza tendrá que partir de un nuevo modelo de desarrollo que reparta los beneficios equitativamente, haciendo énfasis en los habitantes que no han tenido acceso al trabajo, a la educación, a la seguridad y a la salud. ‎La lucha contra la inseguridad partirá de un enfoque integral contra la corrupción y el castigo a los traidores. Así de claro y sencillo. No hay de otra.

Los recursos para la inversión en las obras detonantes en búsqueda del desarrollo regional equilibrado y de aquéllas que son urgentes y necesarias tendrán que salir de las mismas bolsas, hoy saqueadas por los favoritismos y exenciones fiscales, del ahorro burocrático, de la esmerada administración de los fondos públicos.

La posición internacional de México, la política exterior, deberá ser una continuación de las bases de la política interna. Nacionalismo y democracia en la vanguardia de todas las posiciones políticas. Aplicación de la ley a los anteriores mandatarios de la corrupción y del saqueo, hasta donde el pueblo lo decida. Trátese de quien sea. La gente esperaba oírlo.

Ya desde el coloquio organizado en los tiempos de la campaña presidencial por la Fundación Azteca, donde los candidatos de todos los partidos comparecieron para exponer sus ideas acerca de las posibilidades del desarrollo, el entonces candidato de Morena fijó su posición:

México debe enfocar sus baterías a desarrollar sus regiones productivas, a lograr la alimentación autosuficiente para no ser pasto de las presiones imperiales, explotar la agricultura, el comercio y las industrias domésticas para desarrollar primero su mercado interno y equilibrar sus distintas regiones, un mosaico de oportunidades y futuro.

No pensar en obras faraónicas, ni basar todo en las famosas competencias transoceánicas, casi siempre perdidas, sino abastecer las necesidades urgentes y procurar la fortaleza del país a largo plazo, frente a los embates de la dominación exterior. Investigación científica e impulso a las tecnologías de punta acordes a nuestros elementos naturales.

Garantizar la soberanía y la independencia apegándonos a nuestras propias proporciones económicas. Abandonar los sueños fantasiosos del industrialismo a ultranza, copia de modelos extranjeros fracasados y en franca retirada. Todo un catálogo de conceptos que hoy se plasman en ofertas viables para el crecimiento y la dignidad.

Los empresarios nacionales, reticentes a unirse al coro nacional, dolidos por la cancelación popular de la fumada del mega aeropuerto faraónico, dolidos por todas las ganancias que se les fueron de las manos, han soltado sus perros de presa y/o textoservidores para atacar las intenciones. Todo ha resultado un fiasco. La gente está preparada para rechazar los cantos de sirenas.

Ricardo Salinas Pliego, un empresario con responsabilidad social, tomó el toro por los cuernos. Armó un paquete de grandes inversionistas que a contrapelo de los conservadores catatónicos se han decidido a formar un Consejo de Asesores alrededor del hombre de Tepetitán, que comparte riesgos y visiones de progreso con quien habrá de conducir las riendas políticas y económicas del país.

Se trata de una pieza fundamental para el éxito de los programas. Un apoyo que se ha convertido en expresión concreta cuando en días pasados la Fundación Azteca, con motivo del vigésimo quinto aniversario de TV Azteca —donde el escribidor se desempeña como conductor de la emisión televisiva Juzgue Usted— se comprometió a ejecutar el Programa de Apoyo para que los jóvenes mexicanos que no estudian ni trabajan, tengan las oportunidades necesarias para integrarse al mercado laboral.

“Nunca he padecido una campaña sucia por este medio de información”, dijo en el acto respectivo el político tabasqueño. Fue la primera televisora que desde 1996 acompañó siempre a López Obrador en su epopeya democrática, hoy convertida en ejemplo continental.

Hoy, Ricardo Salinas Pliego, presidente de su Consejo de Administración del vasto Grupo Salinas demuestra que su empuje puede ser determinante para llevar a buen puerto un proyecto político en el que los mexicanos han depositado con una abrumadora mayoría su credibilidad y esperanza.

A partir de hoy, 100 mil jóvenes mexicanos serán patrocinados por Grupo Salinas para obtener becas y estímulos para su formación e integración a los beneficios del aparato gubernamental.

Desde hace 25 años, la televisora del Ajusco se emparenta con las mejores causas de la Nación, teniendo como único objetivo colaborar con todo a su alcance alrededor del nuevo jefe de las instituciones nacionales. Pone la plana del humanismo y de la filantropía comprometida con el destino de México.

¡Sean bienvenidos los empresarios nacionalistas a este nuevo momento del país!¿No cree usted?

Índice Flamígero: Me consta la pluralidad de TV Azteca. He colaborado en esa empresa de comunicación desde febrero de 2006. Jamás se me han impuesto temas o censurado los que he transmitido semana a semana, ininterrumpidamente. Primero, en la señal del que fuera Proyecto 40 con el comentario homónimo de esta sección, Índice Flamígero; luego a través de lo que hoy es Azteca Uno, con la cápsula de opinión La columna de Paco Rodríguez; ahora en adn40 con el programa Juzgue Usted. + + + Por cierto que durante una reunión de evaluación y prospectiva de adn40 celebrada el sábado anterior se dieron a conocer cifras verdaderamente alentadoras. En apenas 20 meses se ha convertido en el referente de noticias en nuestro país. Ha alcanzado ya 7.5 millones de televidentes diarios, mientras que, por ejemplo, Foro TV cuenta con 4.1 millones y Excélsior TV, apenas con 1.7 millones. El equipo que encabeza Luciano Pascoe se ha propuesto la meta de alcanzar los 8 millones de teleaudiencia diariamente.

