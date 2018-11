Democracia participativa

Ángel Soriano

Ahora sí la democracia resultó participativa para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Los gobernadores se han dividido entre federalistas y centralistas; una docena de mandatarios panistas actúa en bloque guiados por el michoacano Marko Cortés y el flamante líder senatorial Rafael Moreno Valle en contra de los súper delegados y en defensa de la soberanía de los estados.

Y mientras “El Bronco” da marcha atrás a su oposición inicial a “esa idiotez” que significa la creación de la figura de delegados que van por el control de los recursos federales y la delegación de las fuerzas federales en la figura de Guardia Civil, y en abierto apoyo a su otrora adversario por la presidencia de México ahora pide que lo apoyen, Enrique Alfaro, de Jalisco, va en contra.

Faltan los priístas por pronunciarse en lo individual o en bloque, aun cuando la dirigencia nacional liderada por la senadora Claudia Ruiz Massieu y el senador Miguel Ángel Osorio Chong se pronunciaron ya en contra y anunciaron alianza con el PAN en contra de lo que consideran una medida autoritaria y antidemocrática, que va por encima de la soberanía de los estados y la autonomía municipal.

Sin embargo, no se descarta que cada mandatario haga su posicionamiento en lo personal, pues AMLO tiene amplias simpatías entre el priismo; prueba de ello es el activismo que jugó en la consulta nacional sobre programas prioritarios el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, que no sólo promovió la consulta y alentó a los votantes a manifestarse por el sí en el caso del corredor ferroviario en el Istmo de Tehuantepec, al considerar éste fundamental para el desarrollo nacional. Y no sólo hay intensa participación al interior de los partidos sobre éstos temas, sino también va lo de la Guardia Nacional.

El mismo AMLO acudió a las filas del Ejército Mexicano para pedirles su colaboración y apoyo y anunció asimismo beneficios sociales para sus integrantes, como es el caso de los jubilados, directos beneficiarios aumento universal programado; pidió su apoyo ante el embate del crimen organizado y la delincuencia común que domina el escenario nacional.

Ya el mismo Mario Delgado Carrillo, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, en el Foro organizado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que el asunto de la austeridad no es ocurrencia del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sino es consecuencia del desajuste presupuestal en donde se gasta más de los ingresos, la mayor parte del gasto es improductivo, y éste ya no alcanza, por lo que no se puede pedir más sacrificios fiscales a la sociedad ni a las empresas, porque simple y sencillamente esto no funciona.

Austeridad, Guardia Civil, temas prioritarios, centralismo contra federalismo, es parte de la democracia participativa en la cual los ciudadanos tendrán oportunidad de manifestarse al igual que en asuntos más escabrosos como es la sanción o no a los ex presidentes y la creación del consejo asesor de empresarios, decisiones que no han contado con la aprobación total del respetable, al considerar que se da marcha atrás a la oferta de campaña que ahora no se cumplirá.

Se ofreció cárcel para los corruptos y ahora se les perdona; se ofreció separar al poder económico del poder político y ahora resulta que van de la mano con el todavía presidente electo.

Los electores se consideran engañados, por eso, en una nueva vuelta electoral, se les pedirá su opinión: ¿desean juicio para los ex presidentes y la cohabitación de los hombres más ricos del país –y del mundo- con el tabasqueño o que haya una separación?.

La democracia participativa apenas empieza.

