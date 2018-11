Monreal, sembrando gobernabilidad

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ricardo Monreal ya probó que puede incendiar la pradera, hundir mercados, derrumbar la Bolsa de Valores y el peso frente al dólar.

Y como quien puede una cosa también puede la otra, es decir, construir gobernabilidad, hoy el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política sale a intentar calmar las aguas de la incertidumbre financiera y de la querella entre poderes.

Desde esa posición sin duda Monreal es hoy el primer muro de contención en defensa de Andrés Manuel López Obrador.

Quien sale en su defensa y a explicar los alcances de las decisiones del Jefe Político.

Líder predominante en el Congreso, el de mayor experiencia política y de poder dentro de la 64 Legislatura, el zacatecano pidió a los analistas financieros de diarios como The Wall Street Journal y Financial Times aguardar la llegada este fin de semana de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México para ver que actuará con sensatez en el manejo de la economía y con respeto al Estado de Derecho.

Pero sobre todo, agregó, porque gobernará con honestidad y contra la corrupción.

Ambos diarios publicaron estos días sendos artículos en que expresan la inquietud de los analistas e inversionistas extranjeros respecto del gobierno de AMLO debido a su decisión de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y debido a la iniciativa para cancelar comisiones bancarias.

Los dos rotativos, considerados los más influyentes en materia financiera del mundo, indicaron que los inversionistas extranjeros están considerando reorientar sus capitales fuera de México con la llegada de López Obrador al poder.

Resistencias naturales

Monreal reconoció sin embargo que como en todos lados donde llega un nuevo régimen, en México hoy existen resistencias con el arribo de una nueva administración que afectará privilegios e intereses.

“… creo que habrá resistencias al inicio del gobierno; todos aquellos que se sienten lastimados, que se afectan sus intereses, que cuidan sus privilegios, van a reaccionar, porque a partir del 1º de diciembre se terminaron todos esos privilegios”, subrayó.

Y, al abordar la inconformidad de los gobernadores del PAN y de Enrique Alfaro de Jalisco por la creación de la figura de súper delegado, indicó que tienen todo el derecho a no estar de acuerdo.

“… me parece que es lógico, es más, no hay ningún reclamo, ni ninguna descalificación, pero deberían replantear su estrategia de comunicación con el Ejecutivo, creo yo, yo ya fui gobernador.

P.– ¿En qué términos?

“En términos de mayor coincidencia, mayor encuentro, no desencuentro, privilegiar el diálogo, sentarse a conversar sobre los alcances de la modificación constitucional, modificaciones legales.

“Creo que todos ganarían, todos ganaríamos en un afán de reencuentro institucional republicano.

“No me imagino al Estado, cualquiera que sea, aislado del Gobierno Federal. Es altamente dependiente un estado de la federación, en materia de inversión, en materia de seguridad, en materia de planes y programas… creo que sería muy lamentable que se aislaran y se confrontaran, no es deseable, no es correcto, no es aconsejable”, advirtió.

P.- ¿Y las acciones de inconstitucionalidad?

“Las acciones de inconstitucionalidad, pues tienen derecho a presentarlas, nosotros respetamos lo que el Poder Judicial vaya a expresar, y lo que planteen los Partidos, es su derecho.

“No me parece que sea extraño, es parte de un equilibrio de poderes y de una relación de contrapesos en la nación mexicana…

“No nos debe asustar eso. Así va a ser de aquí en adelante, habrá quienes estén en desacuerdo y vayan y acudan a la Corte, o a organismos internacionales, en razón de medidas que no les parezcan favorables…

“Me parece que eso es parte de un proceso institucional que se va a vivir ya, de aquí en adelante, en el país”, indicó.

Banqueros, integrados

Su tropezón mayor ha sido lo de la iniciativa de cancelación de comisiones bancarias. La ola provocada no sólo movió mercados y hundió al peso, sino que obligó a Andrés Manuel López Obrador a salir a aclarar que esta iniciativa no era suya y que él se comprometía a no modificar nada en los siguientes 3 años.

A AMLO le siguieron Carlos Urzúa próximo secretario de Hacienda y Yeidckol Polevnsky, ex presidenta de Canacintra y presidenta de Morena.

La única que continuó con el tema fue Polevnsky, dejando en claro que existe una animadversión personal contra Monreal.

El viernes pasado el zacatecano dio un paso esencial para terminar con ese conflicto y para quitarle armas a Polevnsky en su contra.

Ese día, en las viejas instalaciones del Senado en el Centro de la Ciudad, Monreal y la plana mayor de la Comisión de Hacienda del Senado, se reunieron con la cúpula de los banqueros de México.

“Fue una reunión de franqueza, donde se hicieron análisis serios, señalamientos serios, críticas serias; y donde iniciamos un nuevo entendimiento.

Continuar con la iniciativa y revisar con toda seriedad qué comisiones se pueden eliminar, qué intereses se pueden disminuir, qué operaciones o procedimientos se pueden implementar por la Banca Mexicana o por la banca extranjera que actúa en México, para poder iniciar un nuevo trato con los ciudadanos, menos hostil, menos ventajoso, con más posibilidades de entendimiento con la Banca.

“No buscamos una confrontación; buscamos que haya una satisfacción a las exigencias de los ciudadanos cuentahabientes.

“Han tenido un crecimiento importante, nos explicaron, me dieron un documento, y a partir de ese día empieza un análisis bilateral entre la Asociación Mexicana de Bancos y la Comisión de Hacienda del Senado. Se están reuniendo y están revisando, con toda puntualidad, temas concretos sobre la iniciativa”.

En buen español el encuentro derivó en la colaboración entre senadores y banqueros. Fue el inicio de la integración de los banqueros en el trabajo legislativo que derivará en la modificación concertada de comisiones bancarias.

Una iniciativa que se convertirá en norma legal en febrero próximo.

Mientras tanto, adelanta Monreal, los banqueros van a hacer anuncios sobre modificación en comisiones y sobre medidas y procedimientos que va a implementar la Banca, en beneficio de los cuentahabientes.

Es decir, todo entra en su cauce y se aleja del conflicto.

La Guardia Nacional

En cuanto a la creación legal de la Guardia Nacional, eje central de la estrategia de AMLO para abatir la inseguridad y la violencia en México, que requiere de una reforma constitucional, es decir, de una votación por 3 cuartas partes de cada cámara y luego la ratificación de al menos 17 congresos locales, dijo que la intención es sacarla antes de que concluya diciembre.

“… ese es el propósito, que antes de que concluya diciembre pudiéramos tener, si es que se aprueba, la reforma en materia constitucional de crear la Guardia Nacional… se requiere de una discusión profunda; nosotros estamos dispuestos a darla… Vamos a respaldar al Presidente de la República con la iniciativa”.

El zacatecano da por descontado que la mayoría de Morena en el Senado votará a favor esta reforma aunque para aprobarla se requiera del respaldo de grupos de la oposición”.

En fin, Monreal asumiendo su rol de líder cameral que busca acuerdos de gobernabilidad, y que a la vez sale en defensa de su líder político. Interesante construcción sin duda de una carrera política alternativa para el 2024.

