La oposición a Morena, “descubrió” que pretendía eliminar el fuero con “salvedades”. Todos los legisladores estuvieron de acuerdo en eliminar el fuero, pero en los detalles fue en donde se grabaron y al final echaron a perder una demanda de los mexicanos:

Acabar con las castas y las clases de excepción. Quienes tienen la patente para evadir la ley. La clase política a través de la historia se ha convertido en una auténtica lacra que la soporta el pueblo sobre sus espaldas. No sólo cuesta dinero, sino que además se convierten en potentados. Todo el poder y todo el dinero.

Así, las cosas se convierten en un auténtico caos ya que esos potentados pisotean a los más pobres y débiles de la sociedad. En el costo-beneficio, México no logró obtener mejoras del tamaño de país que tenemos. Los políticos, desde que entramos a la vida independiente del país, en 1821, sólo provocaron divisiones y gastos en guerras intestinas; entre hermanos. Al final de cuentas nos endeudaron con naciones extranjeras y cancelaron nuestras posibilidades de lograr crecer y mejorar nuestras vidas.

No les debemos nada a los políticos, ni a los que nos han tratado de imponer como “héroes de la patria”. Todos estamos obligados a entregar nuestro mejor esfuerzo por mejorar al país y no para convertirnos en un simple ícono para ilustrar libros de texto.

Los tiempos cambian. En la época de Belisario Domínguez y otros legisladores que fueron asesinados por sus expresiones, vale el fuero. No deben ser juzgados por expresar sus opiniones.

Sin embargo, cuando incurren en delitos del fuero común o federal, que no están ligados con sus opiniones y denuncias, entonces deben ser protegidos por la Constitución. El caso de un diputado de Hidalgo, de Morena, de apellido Charrez, se involucró en un accidente automovilístico donde murió un joven taxista. Huyó y abandonó al lesionado y no enfrentó a la autoridad. Es un accidente, pero al huir del sitio se convirtió en un delincuente.

No por el asesinado culposo, sino por el dolo de dejarlo morir y no auxiliarlo. Esto es un delito del fuero común y debe ser castigado. No fue por sus expresiones políticas, fue por su irresponsabilidad ciudadana. Así hay decenas de casos que deben ser juzgados como cualquier mexicano. Ellos, los políticos legisladores, secretarios de Estado, Gobernadores, alcaldes y muchos, pero muchos más, no deben usar sus puestos para actuar con impunidad. De eso es lo que los mexicanos nos hartamos. El desafuero debe pasar tal cual lo presentaron y fue rechazado por la oposición. No más trampas para quienes buscan esconderse en un fuero constitucional que fue, en su momento, un mecanismo digno para proteger al país. Hoy es obsoleto e irracional.

PODEROSOS CABALLEROS: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Luis González, aseguró que siempre si hay restos incinerados de 19 personas en el basurero de Cocula. En ese sitio, según el que fue procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que ahí se incineraron varios jóvenes de la Normal de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados por grupos de la delincuencia organizada y policías de Iguala Guerrero. Sin embargo, no aclara si los restos de las 19 personas corresponden a los jóvenes de aquella normal que se convirtieron en una de las manchas más graves del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Es una forma más de ir limpiando la casa que se queda en manos de Andrés Manuel López Obrador.

*** Paco Ignacio Taibo II, quien tendrá una chamba relacionada a la cultura el próximo sexenio, en la FlL de Guadalajara, habló a calzón quitado. “Se las metimos doblada”, al referirse al proceso electoral del primero de julio pasado.

No se trata de ser tan descriptivos o vulgares. El castellano es uno de los idiomas más ricos del planeta por los miles y miles de expresiones que se adecúan exactamente a cada situación o cosa. Quien utiliza lugares comunes o groserías, es una pobreza cultural, aunque haya escrito varios libros con su peculiar estilo de entender la historia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Este año, la Campaña Contra el Cáncer de Mama de The Estée Lauder Companies está creando conciencia en torno a la necesidad de actuar ahora a través de un llamado simple pero universal: #AcabemosConElCancerDeMama. The Estée Lauder Companies está firme en su compromiso: es momento de financiar más investigación, educación y servicios médicos que nos acerquen a una cura, y brindar a los pacientes de todo el mundo más tiempo para vivir una vida mejor y más saludable, por lo que su campaña recaudó 76 millones de dólares a nivel mundial, financiando 250 becas de investigación médica.

