“Imagine”, de John Lennon y Yoko Ono se estrena en México

Este viernes 7 de diciembre se estrena el documental filmado en el el hogar que ambos poseían en Tittenhurst Park, Ascott, Inglaterra, mismo lugar en la que los Beatles tuvieron su última sesión fotográfica juntos, un 22 de agosto de 1969

Asael Grande

A 38 años del aniversario luctuoso de John Lennon, y a 30 años del estreno mundial del largometraje “Imagine”, llega a las pantallas gigantes de nuestro país, el documental de John Lennon y Yoko Ono, filmado en el el hogar que ambos poseían en Tittenhurst Park, Ascott, Inglaterra, mismo lugar en la que los Beatles tuvieron su última sesión fotográfica juntos, un 22 de agosto de 1969.

Pensado como un documental televisivo, finalmente, el director Andrew Solt, y John Lennon, decidieron presentar un proyecto cinematográfico que mostrase la grabación del álbum Imagine, nombre del segundo álbum de estudio del ex Beatle, John Lennon, grabado entre el 23 de junio, y el 5 de julio de 1971, y producido por Phil Spector, además de mostrar los temas los temas “Mrs. Lennon” y “Don’t Count The Waves”, publicadas en el álbum de Yōko Ono, Fly.

El documental “Imagine”, lo componen “promos” de canciones seleccionadas por Lennon, con escenas de la vida cotidiana al lado de su musa musical, Yoko Ono; además de “gags”, en una sucesión de hombres, desde el propio Lennon hasta el asistente de Yoko, pasando por celebridades como Fred Astaire, Jack Palance, Dick Cavett y George Harrison, quienes escoltan a Yoko a través de una puerta; en otra escena, John y Yoko se buscan el uno al otro en el bosque de Tittenhurst, al tiempo que suena el tema “Oh Yoko!

“Imagine” es un collage cinematográfico de color, sonido, sueños y realidad, un mundo imaginario tan exquisito y conmovedor como la música que lo acompaña y que forma parte de los álbumes “Imagine”, de John Lennon, y “Fly”, de Yoko Ono; presenta también las dos fases musicales de Lennon, como miembro de The Beatles y como músico en solitario a partir de 1970, después de haber grabado Two Virgins (1968), y John Lennon/Plastic Ono Band (1970).

De forma adicional, se incluyen un par de materiales inéditos: una grabación casera y acústica del tema “Real Love”, grabado en 1979 (una versión alternativa sería utilizada por el resto de The Beatles para su inclusión en el álbum de 1996 Anthology 2), un ensayo del tema “Imagine” antes de grabarse la toma definitiva, y la grabación de la canción “How do you sleep?”, al lado de George Harrison. “Imagine” cuenta con la participación de Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, David Bowie, Cynthia Lennon, Phil Spector, Julian Lennon, Sean Lennon, Al Capp, May Pang, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance y Jonas Mekas.

Para este relanzamiento especial de Cinemex, la película ha sido restaurada cuadro por cuadro del negativo original. La banda sonora se podrá disfrutar en Dolby Atmos o sonido surround 5.1 para ofrecer al público la sensación de estar en el estudio escuchando y sintiendo la música como nunca antes. El trabajo de remasterización fue realizado por el multiganador del Grammy Paul Hicks, quien además de haber trabajado con artistas como Coldplay y Paul McCartney, está involucrado en la preservación del catálogo musical de The Beatles. Se estrena este 7 de diciembre en las pantallas gigantes de los complejos Cinemex.

“Imagine es un collage cinematográfico de color, sonido, sueños y realidad, un mundo imaginario tan exquisito y conmovedor como la música que lo acompaña y que forma parte de los álbumes “Imagine”, de John Lennon, y “Fly”, de Yoko Ono.