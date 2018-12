Medidor de glucosa en la sangre, que ofrece una segunda prueba

Elsa Rodríguez Osorio

Axa facilita la atención de la salud en el extranjero

Cómo reducir las bolsas debajo de los ojos

La diabetes es una enfermedad que afecta alrededor de 15.8% de la población adulta en México. Esta enfermedad crónica-degenerativa se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina, hormona que regula el nivel de azúcar, o glucosa, en la sangre, o bien, cuando el organismo no utiliza con eficacia la insulina que produce. De ahí que la glucosa en la sangre sea un indicador esencial de la salud de las personas que viven con diabetes. Así la medición de la glucosa es la principal manera de asegurar el control de la enfermedad. Lineth Arias, educadora en diabetes, afirma que el monitoreo de la glucosa en sangre es indispensable. “En los pacientes con diabetes, sus niveles de glucosa pueden subir mucho, o pueden bajar más de lo normal, lo que se conoce como hipoglucemia, una condición que se caracteriza por niveles bajos de glucosa en la sangre menos de 70 mg/dl. Si ésta no se trata, puede producir convulsiones, desmayarse o entrar en coma. A fin de encontrar soluciones para el control de la diabetes Ascensia Diabetes Care, empresa dedicada a mejorar la salud y las vidas de las personas con esta condición, presenta Contour® Plus medidor de glucosa en la sangre que ofrece una segunda prueba con sólo agregar más sangre a la misma tira reactiva. Un estudio reveló que 74 de cada 100 personas con diabetes dicen que se frustran cuando su prueba de glucosa en sangre no funciona a la primera, por lo que las repetidas punciones en los dedos son una molestia, una segunda oportunidad evitaría volver a pincharse”, señaló Kristian Cano, director regional de México de la empresa. Además permite al paciente tener un ahorro considerable de hasta 96 tiras en un año.

Con el fin de ofrecer a sus asegurados la posibilidad de atender su salud en el extranjero AXA México anuncia su alianza con Global Benefits Group (GBG), aseguradora de origen francés líder de atención en salud a nivel mundial. Axa México ofrece una póliza, a sus cerca de 21 mil asegurados, que invierten en una cobertura internacional, acceder a la atención médica en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, España y tener acceso a hospitales como Clínica Mayo, University de San Diego, Sloan Kettrig, entre otros, anunció Rubén Yesin, subdirector de estrategia comercial de salud de la empresa. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bancarias, el padecimiento atendido en el extranjero que pagó el sector asegurador nacional, al cierre de 2016, fue por una enfermedad en las células de la sangre y cáncer de glóbulos blancos, con un valor de 90 millones de pesos. Para Axa México, los padecimientos cardiovasculares han representado un costo promedio de más de 600 mil millones de pesos derivados de pagos de servicios médicos en el extranjero. Entre los tratamientos que incluyen estos seguros están: oncológicos, trasplantes de órganos, médula ósea y células madre. También brindan protección a deportistas de alto rendimiento que viajan a competencias internacionales.

¿Cómo reducir las bolsas debajo de los ojos? Entre los remedios caseros están: aplicar compresas frías; reducir el consumo de líquidos antes de acostarse y la sal en la alimentación; no fumar; dormir suficiente y con la cabeza ligeramente elevada. Recurrir a la exfoliación por láser, la exfoliación química y los rellenos faciales pueden mejorar el tono de la piel, estirarla y rejuvenecer el aspecto de las bolsas debajo de los ojos. También la cirugía de párpados (blefaroplastia) podría ser una opción terapéutica. En la blefaroplastia, el cirujano hace una incisión en el pliegue natural del párpado superior o dentro del párpado inferior para eliminar el exceso de grasa y luego, une la piel con suturas diminutas que se disuelven por sí solas. El procedimiento generalmente es ambulatorio. La blefaroplastia también puede mejorar: bolsas o hinchazón en los párpados superiores; exceso de piel en el párpado superior que interfiere en la visión; descenso de los párpados inferiores que puede dejar visible la parte blanca del ojo por debajo del iris, exceso de piel en los párpados inferiores Algunos efectos secundarios son: sequedad en los ojos, ojos llorosos, hinchazón, hematomas y visión borrosa. Otras complicaciones son: pérdida de la visión, sangrado, infección, lesión en los músculos del ojo y abrasiones de la córnea, de acuerdo con la Clínica Mayo.

