México, con la esperanza renovada

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Es inevitable comentar en esta columna el inicio del nuevo régimen federal, ahora encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Lo que nos queda claro es que nadie puede por sí solo cambiar la realidad de nuestro México, se requiere la suma de voluntades y las acciones positivas de todos los mexicanos, cada quien aportando su granito de arena desde su respectiva trinchera.

También queda claro que el voluntarismo no lo es todo, en cierta ocasión el entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, me refirió que si el voluntarismo fuera todo, en la realidad más de 100 millones de mexicanos desean que el peso tenga el mismo valor que el dólar y esto desafortunadamente no es así.

Sin embargo, definitivamente somos más los que buscan actuar correctamente; somos más los que luchamos diario por el bienestar de nuestras familias; somos más los que tenemos valores y ética, somos más los que sabemos distinguir el bien del mal y obrar en consecuencia; eso nos da identidad como mexicanos, independientemente de las camisetas partidistas y para ejemplo están la solidaridad que hemos demostrado los mexicanos ante desastres naturales, dónde hasta en momentos de rapiña hay mujeres y niños recuperando enseres robados, custodiándolos en espera de las autoridades.

Somos más los que sabemos que el cambio empieza por nosotros mismos. Sí cambiamos primero nuestro entorno con el ejemplo de nuestras propias actitudes, estamos aportando algo y si además, sumamos valores como el respeto al prójimo, la tolerancia, la no discriminación y la empatía; y sobre todo, no hacemos lo que no queremos que nos hagan, estamos haciendo Patria porque somos mexicanos.

Por ello, no está por demás compartirles estas cuatro cátedras de gestión estratégica que ayer me compartieron por redes sociales.

Primera: Un cuervo está sentado en un árbol el día entero sin hacer nada. Un pequeño conejo ve el cuervo y pregunta:

– ¿Puedo sentarme como tú y no hacer nada todo el día?

El cuervo responde:

– Claro, ¿por qué no?

El conejo se sienta en el suelo debajo del árbol y se relaja.

De pronto una zorra aparece y come al conejo.

Conclusión: para estar sentado sin hacer nada, Usted debe estar en la cima.

Segunda cátedra:

En África todas las mañanas el antílope despierta sabiendo que debe llegar a correr más rápido que el león si quiere seguir vivo.

Todas las mañanas el león despierta sabiendo que debe correr más que el antílope si no quiere morir de hambre.

Conclusión: no hace diferencia si Usted es antílope o león; cuando el sol salga usted tiene que empezar a correr para sobrevivir.

Tercera cátedra:

Dos funcionarios y el gerente de una empresa salen a almorzar y, en la calle, encuentran una antigua lámpara mágica.

Ellos frotan la lámpara y dentro de ella sale un genio.

El genio les dice:

– Yo sólo puedo conceder tres deseos, así que daré uno a cada uno de ustedes.

– ¡Yo primero, yo primero!, grita uno de los funcionarios.

Yo quiero estar en las Bahamas dirigiendo un barco, sin tener ninguna preocupación en la vida…

¡Puff!, y se fue…

El otro funcionario se apresura a hacer su solicitud:

– ¡Yo quiero estar en Hawai, con el amor de mi vida y tomar interminables piñas coladas! ¡Puff!, y se fue…

Ahora Usted, dice el genio al gerente.

– Yo quiero a esos dos tontos de vuelta a la oficina después del almuerzo para una reunión.

Conclusión: Deja siempre que tu jefe hable primero.

Cuarta cátedra:

Un granjero resuelve juntar algunas frutas en su propiedad. Toma un cubo vacío y sigue rumbo a los árboles frutales. En el camino, al pasar por una laguna, escucha voces femeninas y cree que probablemente algunas mujeres invadieron sus tierras. Al acercarse lentamente, encuentra bellas chicas desnudas bañándose en la laguna. Cuando se dan cuenta de su presencia, nadan hasta la parte más profunda de la laguna y gritan:

– ¡Nosotras no vamos a salir de aquí mientras Usted no deje de espiarnos y se ¡vaya!

El granjero responde:

– Yo no vine aquí para espiarlas a ustedes. Yo sólo vine para ¡alimentar los cocodrilos!

Conclusión: la creatividad es lo que hace la diferencia en la hora de alcanzar nuestros objetivos más rápido.

Por lo tanto:

Antes de hablar, escuche…

Antes de escribir, piense…

Antes de gastar, gane…

Antes de juzgar, espere…

Antes de renunciar, intente y vuelva a intentar…

En el mundo siempre habrá personas que te van a amar por lo que eres, y otras que te van a odiar por la misma razón. Si haces un favor nunca lo recuerdes; si recibes uno, nunca lo olvides.

Ahora le participo las más recientes observaciones descubiertas por Roy Campos en donde resalta que el momento de expectativa de cambio que se vive con AMLO es parecido al que vivimos en 2000 en México con Fox con algunas diferencias:

-Fox llegó mejor evaluado como presidente electo y se estima que es por no polarizar

– AMLO da más confianza en que cumplirá sus promesas

-Se percibe que AMLO recibe un país en muy mala situación, lo que no pasó con Fox ni con Calderón, y eso hace que se confíe más en AMLO para mejorar el país de lo que se observó antes.

-El periodo que a AMLO le dan para demostrar cambios es similar al de Fox. De Calderón y Peña no se esperaban cambios rápidos.

-El sexenio inicia con Morena triplicando las preferencias del PAN y del PRI.

En otros terrenos informativos, le comento que la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) que encabezó en los dos últimos años Roberto Rivera Mier, tiene ya nuevo dirigente nacional, se trata de Joel Juárez Blanco, quien estará en el cargo, desde este sábado hasta el uno de diciembre de 2020.

La AMESP tiene como asociados a las empresas nacionales e internacionales más grandes y representativas de la Industria de la Seguridad Privada en todo el país y en todas las modalidades previstas como: monitoreo de alarmas, guardias intramuros, traslado de valores, seguridad canina, seguridad electrónica, seguridad logística, protección a ejecutivos, consultoría en seguridad, seguridad aeroportuaria, entre otros, empero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

