Puebla, auténtica división de poderes

Desde el portal

Ángel Soriano

Por un lado, el Congreso local, y por otro, el Poder Judicial que avaló la toma de protesta de la nueva gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, dando así paso a una auténtica división de poderes, que amenaza con extenderse a todo el país luego del enfrentamiento Poder Ejecutivo Federal-Suprema Corte de Justicia de la Nación y la posibilidad de que los ministros sean expulsados de su sede.

Todo es producto de la auténtica división de poderes, señala el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que decidió no acudir a Puebla para no echar más gasolina al fuego, en tanto que el secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa, señala que la pugna por la validez o no de la Ley de Remuneraciones no compete al Ejecutivo, sino es un asunto del Legislativo que es el que tiene que decidir sobre el presupuesto.

La cuarta transformación es un auténtico campo de batalla, cuya lucha apenas inicia. Hay confusión en la burocracia federal por no saber cuál será su destino. Los titulares de las secretarías de Estado ya no se encuentran en sus sedes, con el argumento de que están en la mudanza y los trabajadores no saben a quién recurrir para que les aclare su situación. El desempleo y la falta de ingreso es una amenaza real para miles de compatriotas.

Y de continuar los enfrentamientos entre facciones, grupos, poderes y partidos, lo más seguro es que quien tiene todo el poder, arrase con todos, pero igualmente creará auténticos enemigos a los que se sumará la jerarquía militar, tampoco contenta con la reducción de sus emolumentos. Todo esto, a 17 días del inicio de la nueva administración, cuyo cambio se empezará a sentir ya a fines de año y a principios del siguiente. Veremos de que cuero salen más correas.

TURBULENCIAS

Autonomía, lo más preciado: Barrera

La obtención de la autonomía, el valor más preciado para la transmisión del conocimiento y la búsqueda de la verdad, constituye uno de los acontecimientos más relevantes en la historia contemporánea de la Universidad Autónoma del Estado de México, sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca. Durante la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario correspondiente al mes de diciembre, donde el pleno del máximo órgano colegiado de la institución aprobó por unanimidad la leyenda institucional para el próximo año: “2019, año del 75 aniversario de la autonomía ICLA-UAEM”, Barrera Baca aseveró que esta casa de estudios es refugio de las libertades. Con base en su autonomía, puntualizó Alfredo Barrera Baca, la Autónoma mexiquense brinda a la sociedad la apertura para pensar, imaginar y crear, aporta nuevos horizontes y espacios de crecimiento…El diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (PES), impulsa iniciativa que reforma el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que el comisionado general de la Policía Federal esté facultado para solicitar a las instituciones de crédito, información que lleve a la integración de una investigación para la prevención de los delitos, realizar análisis técnico-táctico o estratégico de datos obtenidos sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Público, pues actualmente, detalló, la información y documentación relativas a operaciones y servicios son de carácter confidencial, por lo que las instituciones crediticias en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios; sin embargo, estas reglas son exceptuadas cuando las siguientes autoridades la solicitan: los procuradores generales de la República y de justicia de las entidades federativas o subprocuradores…El asesinato de la alcaldesa de Juárez, Coahuila, Gabriela Olga Kobel Lara, demuestra hasta dónde llegan los intereses de los contratistas ligados a los tres niveles de gobierno, pues este caso no es el único a nivel municipal, sino se da en los tres niveles de gobierno; las autoridades deben esclarecer el caso, independientemente de los móviles del caso, pues es necesario detener ya tanta violencia en el país…

