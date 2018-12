“Las tres hermanas”, una historia de amor contada por estrellas

La puesta en escena, de Antón Chéjov, dirigida por Diego del Río es protagonizada por Arcelia Ramírez, Maya Zapata y Emma Dib

Arturo Arellano

“Las tres hermanas” es una obra dramaturgia de Antón Chéjov, que actualmente se presenta en temporada en el Teatro Milán, bajo la dirección de Diego del Río y con la participación en los roles protagónicos de Arcelia Ramírez, Maya Zapata y Emma Dib, quienes narran la historia justamente de tres hermanas, que se reúnen un año después del fallecimiento de su padre, esta es una historia de amor, contada por estrellas del tamaño de las actrices citadas que llevan al público de la nostalgia a la melancolía, pero con un desenlace esperanzador. La obra tendrá una temporada en el Teatro Milán con funciones de lunes a domingo, al menos hasta el 10 de enero de 2019.

El estreno se realizó con un teatro absolutamente lleno, de un público ansioso por ver a tres de las actrices más importantes de México haciendo lo que mejor hacen, que es teatro, aunque cada una de ellas se ha destacado también en cine y televisión con roles de igual modo principales. La historia se desarrolla en los últimos días de la Rusia zarista y nos presenta a cuatro huérfanos, tres hermanas y un hermano, románticos, emprendedores, con ganas de conquistar sus sueños lejos de casa. No obstante, la llegada de una nueva integrante a la familia, el paso del ejército y un terrible incendio les harán replantearse sus objetivos.

Así cuatro hijos del siglo XIX que vislumbran los tiempos por venir, son educados para domar el canto de las sirenas, sin miedo al hielo en el que estas cantan, pues son almas ardientes de un deseo por conquistar lo lejano y renombrar su destino. Diego del Río dice “hace tiempo que decidí que Chéjov iba a hacer una parada en mi vida como director, ¿por qué?, porque nunca se alcanza, es un material que puede mirarse desde muchos ángulos y está repleto de capas. Cuando lo reviso aprendo, cuestiono, me divierte, me duele y me sorprende. Realmente creo que Chéjov está lleno de matices y nos invita a mí y a los actores a trabajar quitando esas capas. Nunca poniendo a deshacernos de todo lo que sobra para que se revele la interioridad de sus personajes”.

En ese mismo contexto añade que “El teatro de Chéjov cuestiona el para qué de la existencia y expone con maestría el concepto del tiempo y lo que hacemos con él, mientras nos pasa por encima, quizá algún día entenderemos que la felicidad esta en hacernos cargo de ser quienes venimos a ser y en que así ‘Viviremos’ realmente, en vez de simplemente desear vivir”.

Por su parte, Arcelia Ramírez explica: “ésta es una obra de uno de los autores más importantes del teatro a nivel mundial. Chejóv, quien es retomado por Diego del Río para hacer su propia versión de una de sus historias. En este caso la de tres hermanas que se reúnen en el aniversario luctuoso de su padre y es hasta entonces que toman conciencia sobre la orfandad. Es un ejercicio para nosotras como actrices que exige demasiado”.

“Las tres hermanas” tendrá funciones todos los días (excepto 24 y 31 de diciembre), hasta el 10 de enero. De lunes a sábado a las 20:45 horas y los domingos a las 18:00 horas. En el Teatro Milán (calle Lucerna 64, Col. Juárez)