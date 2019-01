Ni un paso atrás en combate a huachicoleo, afirma López Obrador

Pide al pueblo no dejarse alarmar

Reitera el Presidente que “hay gasolina y sólo es asunto de distribución interna”

José Luis Montañez

En el combate a la corrupción, el gobierno no se afligirá, pues “el que se aflige se afloja”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que en la estrategia contra el robo de combustible no se dará ni un paso atrás, “ni siquiera para tomar impulso”.

En el inicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: oportunidades de capacitación y trabajo, pidió al pueblo ayudar, que tenga confianza y no se deje alarmar por quienes no actúan con responsabilidad, ya que “hay gasolina, (sólo) es un asunto de la distribución interna para que no se roben la gasolina”.

El mandatario acusó que algunos medios de comunicación quieren crean “psicosis” por el desabasto de gasolina, por lo que pidió no alarmarse.

López Obrador agradeció a la población por resistir largas filas en gasolineras ante desabasto y a distribuidores de combustible por no aumentar precios.

“Adelantó que le agradezco mucho a la gente todo el apoyo que nos está brindando, los ciudadanos de todos los sectores, el ciudadano que está resistiendo por las colas y que lo está haciendo, porque sabe que esto nos conviene a todos y que no podemos darnos por vencidos, que tenemos que acabar con la corrupción, que no podemos ser cómplices del robo, de la corrupción”, expuso en su conferencia mañanera.

“También los ciudadanos que han cuidado su gasolina y que no han sido asustados por la propaganda a llenar el tanque y a complicar las cosas, muchas gracias a ellos, muchas gracias a los trabajadores de Pemex que están haciendo un esfuerzo excepcional, sobre todo a los transportistas (…) Muchas gracias también a la mayoría de los distribuidores de gasolinas que han ayudado, sobre todo, porque no han abusado aumentando el precio y muchas gracias a todos”.

El Presidente también expresó su agradecimiento a la Policía Federal, Naval y Militar y a los medios de comunicación que informan sobre la situación de abasto.

Reiteró que no hay un problema de escasez, pues hay suficientes combustibles en el país y afirmó que a la brevedad se normalizará la situación.

“No puedo decirles por razones obvias en qué cantidad, pero suficientes para resistir sin problemas, para que no se desesperen, para que no haya pánico. No hay problema de abasto y lo vamos a resolver pronto lo de la escasez en algunas gasolinerías o centros de distribución, tengamos confianza, vamos a salir bien, no nos van a vencer los corruptos”.

Aumentan desabasto, enojo y pérdidas en 11 entidades El desabasto de gasolina se agrava en el Valle de México y en otras 10 entidades de país. Sectores industriales y comerciales comenzaron a reportar pérdidas y algunos servicios públicos empezaron a ser afectados seriamente. En las principales ciudades de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se reportó caos en el transporte público, en el traslado de alimentos, la recolección de basura, así como ausentismo escolar y laboral. “Desabasto sí hay, no hay escasez. Pero lo que no hay es abasto en los centros de consumo, tanto en las plantas industriales que requieren estos energéticos y esto está generando problemas económicos”, advirtió José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco. El dirigente comercial reportó afectaciones en el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Coahuila, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México. El líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo que Pemex no puede solo con la distribución de combustible a través de pipas. Para muestra, apuntó, Jalisco requiere 750 pipas diarias y sólo se están enviando entre 150 y 200 pipas. Pablo González, presidente de la Asociación de Empresarios Gasolineros (Amegas), estimó en al menos 10 mil millones de pesos las pérdidas para el sector en el país. En el Bajío, el sector empresarial calculó una pérdida de casi mil millones de pesos, de los cuales 615 corresponden a Guanajuato.

Coparmex exige solución inmediata El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, pidió al gobierno federal poner por delante los intereses de ciudadanos y empresas. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo dar soluciones inmediatas y precisas ante el desabasto de gasolina que sufren estados y alcaldías de la Ciudad de México. En conferencia de prensa el presidente del organismo Gustavo de Hoyos Walther aseguró que la Coparmex respalda los esfuerzos del gobierno federal, para erradicar la ilegalidad que se ha ido incrementando en los últimos años relacionada con el robo ilegal de los combustibles. “Afirmar que no hay desabasto es una burda mentira, sí hay desabasto, lo hay y lo hay creciente, para decirlo con toda claridad. Nuestra exigencia es para uno, que no se oculte la realidad y segundo, que se den soluciones inmediatas”, aseveró. Expuso que de no cumplir el abastecimiento por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), existe la opción de importar la cantidad de combustible necesarios. “Aquí no caben cálculos con prejuicios ideológicos, si no hay capacidad de manera coyuntural o permanente de Pemex, para suministrar gasolinas y diésel, no debe haber prejuicios ideológicos y deben de importarse de donde convenga, por inmediatez y por precio”, dijo De Hoyos aclaró sobre traer combustible de otra zona que “desde luego hay que cumplir con la legalidad para cumplir con estas importaciones, pero ser enfáticos, poner por delante a los ciudadanos y las empresas, y no a los sofismas, o a las posiciones dogmaticas, lo que más le interesa a la población es que exista el combustible”.