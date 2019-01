Anuncia AMLO un millón de Tandas para el Bienestar

Programas Integrales de Desarrollo

Recursos del combate al huachicoleo, a programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación del programa Tandas para el Bienestar, mediante el cual se otorgarán un millón de créditos a la palabra a pequeños comerciantes y empresarios, propietarios de tiendas, talleres o de cualquier actividad productiva.

En la ceremonia Entrega de Programas Integrales de Desarrollo, subrayó que estos apoyos, que serán asignados sin intereses, se pagarán cada mes, y al terminar el año, si el beneficiario cumple, tendrá derecho a pedir más recursos para robustecer su actividad.

La estrategia busca destinar estos créditos a un millón de pequeños comerciantes y pequeños empresarios, y reiteró que todo lo que se vaya ahorrando en el combate a la corrupción servirá para reforzar los apoyos y que cada vez existan más ayuda para el pueblo.

Estos apoyos se entregarán de manera directa, sin intermediarios, y serán en beneficio de distintos sectores de la población como los jóvenes, adultos mayores y estudiantes de distintos niveles educativos.

El Ejecutivo federal reiteró que su interés es: “Que coman los campesinos, los que nos dan de comer; tengo el propósito también de que mejoren las condiciones de vida en las comunidades”.

Aseguró que todas las acciones que lleva a cabo la administración federal van encaminadas a acabar con la corrupción, “para que México sea un ejemplo de honestidad en el mundo”.

López Obrador informó que los recursos que se obtengan en el combate contra el robo de combustible en el país, se invertirán para reforzar los programas sociales en beneficio de la población.

En el acto donde estuvo acompañado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, López Obrador reiteró que se cuenta con hidrocarburos suficientes: “Hay gasolina, hay diésel, hay turbosina suficientes en el país, y pronto muy pronto se va a normalizar la situación, por eso, no hay que desesperarse, no comprar gasolina de más”.

Recordó que durante las reuniones que realiza con el gabinete de Seguridad recibía las cifras de robo de combustible en México, “hasta que dije: ‘Yo no voy a ser cómplice, me colmaron el plato, se acabó el huachicol’”.

En el deportivo de Santa Cruz Meyehualco, al que asistió la alcaldesa Clara Brugada, agregó que existieron resistencias, porque la gente dedicada a ese ilícito es traviesa y piensa “que nos vamos a echar para atrás, se equivocan, si quieren jugar a las vencidas, yo soy muy perseverante, soy terco, ya dije que se acaba la corrupción”.

En presencia de las secretarias del Bienestar, María Luisa Albores, y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, insistió en que los ciudadanos “van a ver cuántas cosas vamos a hacer en beneficio de nuestro pueblo y lo feliz que nos vamos a sentir cuando saquemos a nuestro pueblo de la pobreza y la marginación”.

La secretaria de Bienestar dijo que la pensión que se otorga a personas adultas mayores es universal y se entrega a partir de los 68 años y 65 para los grupos indígenas, quienes reciben un apoyo de 2 mil 550 pesos. Agregó que dicha cantidad también la recibirán niños y jóvenes con alguna discapacidad, con el objetivo de avanzar en el bienestar de la población.

La jefa del Gobierno capitalino reiteró los compromisos con la población de Iztapalapa, que incluyen aumentar el apoyo de útiles y uniformes escolares, continuar con la reconstrucción de escuelas, trabajar para resolver el problema de las grietas y realizar una inversión importante para drenaje y agua.

Plantea dos mandos para Guardia Nacional, uno civil y otro militar

López Obrador precisó que la nueva propuesta del gobierno federal es que la Guardia Nacional tenga un mando civil solo en lo administrativo y en lo operativo continúe el mando militar.

En la cuarta jornada de audiencias públicas sobre este tema en la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, aseguró que el Presidente “había escuchado las inconformidades sobre el proyecto y aceptó replantear los términos del diseño original para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil”, dependiente de la secretaría a su cargo.

El mandatario reiteró que aceptó el cambio porque es necesaria la creación de esta figura para poder garantizar la paz y la tranquilidad en el país.

“Acerca del mando, la propuesta es que en lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y, en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa, eso es lo que contempla la iniciativa. Y yo acepto que sea de esta forma, porque nos hace falta tener la Guardia Nacional”.

Discute AMLO Guardia con legisladores

López Obrador sostuvo una reunión en Palacio Nacional con los diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados, el PT y el PES.

Legisladores consultados afirmaron que se abordaron los temas prioritarios que se analizarán en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, el cual se realizará miércoles y jueves.

Entre esos temas, comentaron, destaca la creación de la Guardia Nacional.

Además de los legisladores y de los coordinadores parlamentarios, Mario Delgado y Ricardo Monreal, al encuentro acuden superdelegados y la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Asimismo, estuvieron presentes los presidentes de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y del Senado, Martí Batres.

Descarta ir a Foro Económico de Davos

El presidenteAndrés Manuel López Obrador dijo que no acudirá al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, debido a que debe continuar con el plan de combate contra el robo de combustible.

“Son los funcionarios de Hacienda los que van a decidir. Yo no puedo salir ahora no sólo por esto, sino porque tengo que echar a andar todo el gobierno. En todos estos meses de inicio no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad ni en el país”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.

###

Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación del programa Tandas para el Bienestar.