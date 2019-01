Celine Dion y Gaga eliminan temas que grabaron con el rapero R. Kelly

En apoyo a quienes denunciaron al estadunidense por acoso sexual en el documental “Sobreviviendo a R. Kelly”

Celine Dion y Lady Gaga eliminaron de las plataformas de música streaming los temas que grabaron con el rapero R. Kelly, en apoyo a quienes denunciaron al estadunidense por acoso sexual en el documental “Sobreviviendo a R. Kelly”.

Lady Gaga colaboró con el cantante de R&B para la grabación del tema “Do what U want” en 2013. Sin embargo, luego de las recientes denuncias de abusos físicos y psicológicos de diversas parejas y pruebas incriminatorias expuestas en dicha investigación, la cantante alzó la voz y retiró la melodía de iTunes.

“Estoy detrás de estas mujeres al 1,000%, créalas, sé que están sufriendo y con dolor, y siento firmemente que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio. Lo que escucho sobre las acusaciones contra R. Kelly es absolutamente horrible e indefendible”, indicó Gaga en Instagram.

Por su parte, Celine Dion, de acuerdo con el portal TMZ, trabaja con su equipo para eliminar “I’m your angel”, grabada en 1998, que alcanzó el primer puesto en la lista Billboard Hot 100 y permaneció en lo alto por seis semanas consecutivas.

El también productor de 52 años está bajo investigación por la policía de Georgia, aunque antes de que saliera el documental ya había desmentido ese tipo de acusaciones, de acuerdo con el diario El País.

Son varios los artistas que han colaborado con el rapero, pero sólo Lady Gaga y Celine Dion se han mostrado contra él abiertamente y eliminado sus canciones. En 2013 la banda Phoenix se disculpó por haber colaborado con el cantante, sin embargo no ha retirado la canción “Trying to be cool”.