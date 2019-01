Avanza gobierno de Coacalco para regularizar servicio de agua potable

Había 15 colonias sin el vital líquido

Coacalco, Estado de México.- En Coacalco la distribución de agua potable mejora, gracias al trabajo que realiza la administración 2019-2021, encabezada por, Darwin Eslava.

El 1 de enero, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco (SAPASAC) reportó que dicho servicio no se brindaba en al menos 15 colonias debido al abandono en el que se encontraban dos de las cuatro estaciones que abastecen al municipio.

Ejemplo de esto fue la planta de bombeo de Zarzaparrillas, que no funcionaba porque tres de las cuatro bombas que la componen no se encontraron y la restante estaba descompuesta. Esto ocasionó que siete colonias no recibieran agua durante varios días.

Otro inconveniente se presentó en el tanque ubicado en Parque Residencial porque una sobrecarga rompió la línea de conducción que suministra agua en la zona. Después de su reparación se reestableció el servicio en siete colonias.

Ante este panorama, el organismo descentralizado inició la restauración en las plantas de bombeo y abastecimiento; además, se reforzó la distribución de agua con el servicio de pipas.

Con estas acciones, el gobierno de Coacalco atendió la contingencia y bajo un programa de supervisión y mantenimiento constante en las líneas de conducción y plantas de bombeo ahora se garantizará la distribución del líquido.