Suman 435 detenidos por robo de combustible

Balance de la PGR en el actual gobierno federal

El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Roberto Ochoa Romero, informó que en lo que va de la actual administración se han detenido a 435 personas en el marco de la estrategia de combate al robo de hidrocarburos.

Además, se ha neutralizado mil 21 tomas clandestinas y se han devuelto a Pemex 2 millones 605 mil 136 litros de hidrocarburo, destacó en conferencia de prensa conjunta con el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el titular de Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

El funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) detalló que en el marco de la estrategia nacional para la investigación y la percusión penal de los delitos en materia de hidrocarburo se han iniciado mil 839 carpetas de investigación.

Refirió que de esa cifra, 266 son con detenidos y mil 565 sin detenidos, y que en total son 435 las personas detenidas en el periodo del 1 de diciembre del año pasado al día de ayer.

Ochoa Romero agregó que de esas carpetas de investigación se han judicializado 97 y se han puesto a disposición de la autoridad judicial 165 personas, de las cuales 124 están vinculadas a proceso y 45 cumplen medidas cautelares de prisión preventiva.

En el rubro de aseguramientos, expuso que han sido asegurados cuatro millones 321 mil 88 litros de hidrocarburo, 475 mil 121 litros de gas licuado de petróleo, así como 955 vehículos, 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas o tanques, cuatro mil 749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas de fuego de distinto calibre.

Acompañado por los funcionarios federales, el subprocurador de la PGR agregó que en el periodo señalado se han dictado 12 sentencias de las cuales 11 son condenatorias.

Perfilan a Gertz Manero para Fiscal

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro Gertz Manero garantizó su autonomía en caso de ser elegido como Fiscal General de la República.

Aseveró que se ha desempeñado en diversos cargos públicos siempre rigiéndose por la defensa del derecho.

“La autonomía ya la traigo grabada, no podría yo actuar de otra manera, así lo he hecho toda mi vida, sería imposible para mí hacerlo de otro modo, me negaría yo a mí mismo “, dijo.

Cuestionado por el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza sobre la investigación de delitos cometidos en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, Gertz descartó un pacto de impunidad.

“Cualquier pacto de impunidad sería el más doloroso fracaso de esta institución”, señaló.

En su exposición, el actual encargado de despacho de la PGR sostuvo que en México existe un marco de impunidad del 99 por ciento.

Además, precisó que hay alrededor de 300 mil casos rezagados, entre carpetas de investigación y averiguaciones previas.

Gertz Manero, el último de los aspirantes a la Fiscalía de la terna enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en comparecer, advirtió que el principal reto es recuperar la confianza de la ciudadanía.

“Esta nueva institución tiene un deber, una obligación de eficiencia y de control de operación que no es la tradición”, dijo.