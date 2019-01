Medicamentos gratuitos en los estados con mayor pobreza

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Excursionistas: cuidado con la garrapata

A 15 años de la puesta en marcha del Seguro Popular, como una propuesta para solucionar la falta de acceso de la población sin seguridad social a los servicios de salud, 20 millones de mexicanos no cuentan con cobertura en salud, por lo que se implementará una política de servicios y medicamentos gratuitos, que empezará en centros o clínicas de salud en los estados con mayor pobreza. Así lo señaló el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, al reunirse con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a quienes presentó algunos de los puntos centrales de lo que será el Plan Nacional de Salud 2019-2024, cuyo objetivo general es hacer efectivo el artículo cuarto constitucional, “se incrementará el acceso a la salud de forma paulatina y todas las personas afiliadas al Seguro Popular seguirán recibiendo los beneficios de este esquema de aseguramiento”. El presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró federalizar los sistemas estatales de salud como una estrategia, además de implementar el modelo de Atención Primaria de la Salud Integral, reorganizar la regularización sanitaria, fortalecer la industria farmacéutica nacional e investigación innovadora. Los objetivos a corto plazo son el abasto de medicamentos, mantenimiento de los inmuebles como hospitales y de los centros de salud que estén en condiciones precarias. Mientras que, a mediano plazo, se ampliará la infraestructura, con organización y planificación. Ante la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, Alcocer Varela aseguró que el acceso a los servicios es inequitativo para el sector más vulnerable, en materia de salud. Señaló que en México la protección a la salud está lejos de cumplirse. Prueba de ello, dijo, son las instalaciones abandonadas, sobrecarga de servicios, falta de personal, de medicamentos e insumos básicos, tiempos de espera prolongados y atención deshumanizada. El titular de Salud garantizó que se mantendrá la obligación federal de transferir la parte proporcional del presupuesto a los estados en este rubro.

La garrapata es un parásito externo que se alimenta de la sangre de animales y seres humanos, es un artrópodo perteneciente a la familia de los arácnidos. Se conocen unos 850 tipos distintos y, aunque la mayoría son inofensivos, algunas pueden transmitir enfermedades, como la de Lyme. Tanto en Europa como en EU, constituyen el primer transmisor de enfermedades en el ser humano y el segundo en el mundo, después de los mosquitos, asegura la Dra. Elizabeth Macías, especialista en medicina del viajero y directora de Vacunas y visas en viajes. La enfermedad de Lyme, copia cualquier padecimiento autoinmune como el lupus, artritis, fibriomialgia, puede parecer una gripe, entre otras, es provocada por la bacteria Borrelia, que se transmite por la picadura de garrapatas. Síntomas: fiebre, escalofríos, cefalea, fatiga y dolores musculares y articulares. Con frecuencia aparece erupción en el lugar de la picadura y gradualmente se extiende en forma de círculo con una zona central clara, antes de propagarse a otras partes del cuerpo. Si no se trata, la infección se puede extender a las articulaciones, corazón y sistema nervioso central. A quienes gusta acampar, en zonas boscosas, son los más expuestos a la picadura de esta especie ya que estos parásitos suelen encontrarse aferrados a las ramas, arbustos o maleza muy espesa, incluso en algunos animales. Suelen buscar para su picadura los lugares húmedos y calientes del cuerpo humano como son: las ingles, las axilas, la parte posterior de las piernas y el ombligo. Si bien los perros y los gatos pueden contraer la enfermedad de Lyme, no infectan a los humanos. Esta enfermedad ataca a cualquier persona sin importar sexo o edad. consejos para prevenir la picadura de la garrapata: evitar meterse entre los arbustos o vegetación alta, es preferible caminar por el centro de los senderos. No usar ropa con colores brillantes como amarillo, rojo, etc. Llevar pantalones largos, manga larga y calcetines. Utilizar calzado cerrado. Aplicarse un repelente adecuado. En general, a mayor concentración mayor tiempo de protección y mejor permanencia un repelente a base de DEET (Dietil-meta-toluamida) con una concentración de entre 40 y 60%. Además, complementarlo con el uso de un repelente para ropa, de ellos, la permetrina es la sustancia más conocida, para impedir que los insectos se acerquen, brinda hasta 6 semanas o 6 lavadas, ya que se adhiere a las fibras de las telas. Tras la picadura de la garrapata la sugerencia es extraerla lo antes posible, ya que cuanto más tiempo pasa el insecto dentro del huésped, mayor es la probabilidad de infección. Retírala con una pinza, no aplastarla y guardarla en un bote, Lavarse muy bien las manos tras limpiar la zona de la picadura y si en los siguientes días aparecen síntomas busca atención médica. Ver www.vacunasyvisasenviajes.com teléfonos 17948278 y 53600906.

