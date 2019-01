Asignaciones directas ¿y?

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SE OPONE-. ¡Qué tiempos aquellos señor don Simón!, diría un parlamento de alguna película del cine nacional -aún en blanco y negro como la laureada Roma de Cuarón-. Esto viene a cuenta por las innumerables acciones imperdonables para otros presidentes, no para AMLO.

La concesión sin concurso alguno a Banco Azteca para el manejo de becas a estudiantes y la renta de pipas de un pariente presidencial político para acelerar el reparto de gasolina, ejemplifican.

Recurriendo a los amantes de la meditación haga una “composición de lugar” y atribuya a cualquier ex presidente de la República decidir per se que por firma bancaria fuera escogida por el primer mandatario para que manejara tarjetas de tal o cual programa social, tipo Sedesol o de cualquier otra dependencia del gobierno federal.

Hasta antes de la asunción de la cuarta transformación, los programas sociales vía tarjeta bancaria, se operaban por medio de Bansefi, institución del gobierno federal. Cierto que esta firma no tiene tantas sucursales como se quisiera, lo que habla de una cobertura muy reducida, sin embargo, ese dinero, producto de nuestros impuestos no llegaban a ningún particular.

Lo extraño ahora, es que a TV Azteca y más aún al Grupo Salinas, de ya saben quién, es la que se está quedando con muchos programas oficiales. Quite por ejemplo, la presencia del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ex empleado de Ricardo Salinas Pliego. De lujo, pero empleado al fin y al cabo. Una Salinas también tiene buen cargo legislativo.

Pero vayamos a algo de mayor importancia, asunto que se trabó en el último año del gobierno peñista con la propuesta del jurista Raúl Cervantes. Políticos del tercer tercio peñista de todos los partidos menos del PRI, se opusieron a la propuesta de Raúl Cervantes como fiscal general de la República, naciendo desde entonces el calificativo de fiscal carnal.

Ayer se confirmó lo escrito un día antes, los más fuertes candidatos a la fiscalía son Bernardo Bátiz y Alejandro Gertz Manero. Ambos ahora son morenistas de hueso colorado y seguro alguno de los dos se quedará con el cargo de fiscal, que de acuerdo a la ley tendrá una duración de siete o más años, o sea, que incluso sobrevivirá a la persona que suceda a AMLO en 2024.

No más detalles del tema, sólo recuerde que si alguno de los dos citados resulta fiscal, será carnal del Presidente de México. No le doy más datos, pues sería antipejismo puro, como por ejemplo el hecho de que al flamante secretario de Turismo, Miguel Torruco, sea identificado como uno de los fifís más reconocidos muchos años antes.

