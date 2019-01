Defiende AMLO actuación de los militares, previa a explosión

Tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo

Afirma el Presidente se realizarán las investigaciones con autonomía e independencia

José Luis Montañez

En conferencia de prensa para informar avances en la investigación por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha cobrado la vida, hasta ayer, de 85 muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que se realizarán las investigaciones con autonomía e independencia en la actuación del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y advirtió que “el Presidente no va a dar instrucciones al fiscal general como sucedía antes en los gobiernos pasados, eso se termina y no va a haber recomendaciones para utilizar la fiscalía en contra de adversarios o para represalias”.

Informó que se han recibido muestras de todo tipo de apoyo de más de 90 países, a los cuales se agradeció su solidaridad, y detalló que hasta el momento no ha sido necesario requerir de esa ayuda, pero refrendó su agradecimiento.

Afirmó que la actuación del Ejército previa a la explosión fue la correcta, y refrendó su apoyo a las fuerzas armadas, las cuales, precisó, si hubieran actuado de manera distinta, posiblemente se hubiera complicado más la situación.

Enfatizó la importancia de brindar alternativas a la población y atender las causas de estos fenómenos, por lo que adelantó que los próximos martes y jueves acudirá a distintas comunidades para entregar apoyos y platicar con la gente.

Subrayó que se debe “arrancar de raíz este flagelo y terminar con la corrupción, poniendo por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno”.

Recordó que se trasladó por tierra al lugar del siniestro y que así lo seguirá haciendo, salvo en casos necesarios que pudieran implicar una supervisión y en otros similares lo haría en una aeronave, pero insistió que al trasladarse por tierra también se puede percatar de las situaciones que ocurran en el país, además de tener contacto con la gente.

El presidente López Obrador reiteró la postura de respeto a la libertad sindical y de la ley, por lo que el gobierno no tiene dirigentes sindicales preferidos y “no hay línea de proteger a nadie, eso ya cambió, y si existen investigaciones en contra de dirigentes sindicales, no se van a detener”.

“Que se escuche bien, vamos a limpiar al país”

El Presidente aseguró que el combate al robo de combustible fortalecerá las finanza de Pemex, pues las calificadoras saben que “van a cambiar sustancialmente las cosas” en Pemex.

Petróleos Mexicanos estaba al servicio de “gente sin escrúpulos” y secuestrada por “bandoleros, por una bola de rufianes y corruptos”. López Obrador dijo que “a partir de que se acaba la corrupción en Pemex” se generará un ambiente de confianza.

Afirmó que se continuará combatiendo la corrupción en el país para lograr su transformación y con esto impulsar el desarrollo nacional.

El mandatario detalló: “Vamos a limpiar al país y que de una vez se sepa, que se escuche bien, no vamos a dar ni un paso atrás en el combate a la corrupción; no luché ni me apoyó la gente para llegar aquí, para convertirme en alcahuete de corruptos, cero corrupción, cero impunidad”. Destacó que en los casos en los que algún funcionario le presente un presunto caso ilícito, su respuesta siempre será la de actuar en consecuencia, puesto que si él pidiera lo contrario, “pues me quedo sin autoridad”, por lo que reiteró su postura de siempre proceder en consecuencia.

Resaltó que no tiene interés en la parafernalia del poder, su trabajo, dijo, se centra en conseguir la Cuarta Transformación de la vida pública del país combatiendo el principal problema de México, que es la corrupción, “y que si por ahí se orienta toda la acción del gobierno, vamos a lograr el renacimiento de México y lo vamos a lograr pronto”.

Aseguró que las calificadoras y los participantes en los mercados financieros tienen información de que cambiarán sustancialmente las cosas en Pemex, “es decir, a partir de que se acabe la corrupción en Pemex, en todo el sector energético, se va a garantizar el predominio del Estado de derecho, esto va a ayudar a crear un ambiente de confianza como está sucediendo”.

Abundó que si existiera desconfianza, sobre todo del mercado financiero internacional, se tendrían problemas de depreciación del peso o en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y esto no está sucediendo, por lo que agregó: “La lectura que se está dando a esta decisión que tomamos de acabar con el robo de hidrocarburos, creo que va a ser positiva y va a fortalecer a Pemex”.

Precisó que en el caso de la compra de tanques, “eran de ferrocarril, 700, y se quedaron con un anticipo de 400 millones de pesos; Pemex presenta una denuncia que ni un pasante de Derecho la haría, genérica, sin pruebas, se comete el fraude y hasta ahora no hay justicia”.

Agregó que se ampliará la información de este caso, cuidando el debido proceso como parte de este combate a la corrupción, en el que también dijo que en el pasado se sabía hasta el número de tomas clandestinas en los ductos y “nunca se hizo nada”.