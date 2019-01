Tlahuelilpan, asesinato por omisión

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La miseria no es justificación

Sin inteligencia ni protocolos

Pacheco Pulido, a interinato de Puebla

La colectividad no sabe pensar; no puede vivir

Giuseppe Mazzini, 1805-1872 político italiano

Como periodista estoy impactado por la desgracia que enlutó a 79 hogares en Tlahuelilpan, Estado de Hidalgo. Una tragedia que debía y podía haberse evitado.

Una tragedia que desnudó a gobiernos hundidos en la corrupción y, especialmente, las consecuencias de desafortunadas decisiones políticas y administrativas.

En la lucha contra el crimen organizado que controla el huachicoleo en varias regiones del país y que les deja ganancias por más de 3 mil millones de dólares anuales, no hay sistemas de inteligencia policíaca, ni un marco jurídico instrumentado por el Legislativo para brindar herramientas a las autoridades para enfrentar y castigar ese delito. La impunidad insultante en este y otros temas contra una sociedad cansada del abuso cotidiano de quienes, amparados en una pistola o metralleta, somete a pueblos enteros.

La lucha de Andrés Manuel López Obrador contra el huachicoleo, carece de una estrategia más amplia y contundente. Es insuficiente cerrar ductos, cuando los criminales tienen controlados a los empleados de Pemex que abren válvulas desde las mismas refinerías.

La estrategia debe abarcar desde lo policíaco, hasta tecnología de vanguardia que se aplica en otras naciones que también sufrieron el robo de combustible; cueste lo que cueste.

Las esferas de acero en los ductos para taponear las fugas, una opción barata, no se aplica en México; la detección de fugas mediante localización satelital que usan países árabes con un error de apenas 25 centímetros, no se adquiere; el mapa de ataques a ductos no existe ni para adornar paredes de las lujosas oficinas del director de Pemex, Octavio Romero; la adquisición de drones para vigilar los ductos e incluso para informar a policías sobre grupos de huachicoleros organizados, esta frenada.

Ahora bien, los protocolos para contener pueblos enteros que convirtieron el robo de combustible en su ingreso fundamental, no deben ir con la represión como insta López Obrador, sino información y la creación de la cultura de respeto a la autoridad.

Al momento de accidentes, activar de inmediato protocolos. Debe haber un muro para que familiares coloquen fotos de personas desaparecidas, así como la lista de lesionados.

Además, claro, de una página en internet controlada por el gobierno, con información total, al instante. La designación de un vocero, como lo hizo el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, es lo más indicado, para evitar rumores.

En los sistemas de inteligencia, debe usar información de infiltrados en los pueblos, la revisión de redes sociales y el rastreo en redes sociales de quienes promueven información como la invitación que hicieron a la población para que acudiera por gasolina bajo el hashtag #GasolinaGratis. Si no tienen imaginación para implementarlas, vean algunos programas policíacos de la TV estadunidense como NCIS, para aprender sobre inteligencia tecnológica.

En síntesis, no puede culparse a la miseria de la muerte de decenas de personas en Tlahuelilpan. La ignorancia y la indolencia de gobiernos que a través de los años se hicieron cómplices, en casos por omisión, de delincuentes.

Muchos murieron y deben salir nombres de culpables; desde las altas esferas del poder hasta el delincuente común y corriente.

PODEROSOS CABALLEROS: La tragedia de Hidalgo, resultó muy conveniente para la estrategia de AMLO sobre la Guardia Nacional. Demostró la urgencia de contar con ese instrumento, con altos niveles de calificación y no con el “rollo mareador” de una policía más.

Independientemente de la lucha política de partidos, lo que necesitamos es una policía que defienda los intereses de los mexicanos, no de sus clases políticas.

*** Octavio Romero Oropeza, director de Pemex y Rocío Nahle, titular de Energía, deben comparecer ante el Legislativo, sobre las tomas clandestinas y las estrategias que aplican. Explicaciones y protocolos. Ojalá y los conozcan.

*** En la columna Estado por Estado, les adelanté que esta semana sería electo el priísta Guillermo Pacheco Pulido, como gobernador interino en Puebla, luego de la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, en un accidente aéreo el 24 de diciembre en el que también falleció su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

La mayoría morenista en el Congreso local está peleada entre ellos mismos, por lo que AMLO ordenó que dejaran el interinato. Así llega Pacheco quien “la lleva bien con todos”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Más de 200 personas con proyectos innovadores y sensibilidad social, para mejorar la vida de las personas en la mayoría de las regiones del planeta, se registraron en la 2ª edición de los Premios Fundación MAPFRE, liderado por Jesús Martínez Castellanos, a la Innovación Social.

