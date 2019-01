Protestan bomberos y se plantan en el Zócalo

Exigen pago a 330 integrantes

El sindicato de trabajadores de bomberos inició un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir el pago salarial de 330 bomberos, quienes causaron alta a partir del pasado 1 de octubre de 2018.

Representantes del sindicato y piden una mesa de trabajo con la jefa de gobierno Claudia Sheimbaum.

Sobre la explanada del Zócalo capitalino los inconformes colocaron una carpa y casas de campaña; se prevé que en el plantón permanezcan al menos 250 bomberos que se encuentran en su día de descanso.

Descartaron que el secretario del sindicato de bomberos, Ismael Figueroa, se presente al plantón.

Precisaron que el plantón no afecta la cobertura de servicios de emergencia en ninguna de las 16 estaciones de bomberos de la Ciudad de México.

Jefa de Gobierno reitera que

no permitirá corrupción

Ante la instalación de un plantón por parte de aspirantes a bomberos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que están en su derecho, aunque reiteró que no se permitirá ningún tipo de corrupción en la capital.

Señaló que las 330 personas a quienes les fue prometida una plaza laboral en el Heroico Cuerpo de Bomberos fueron engañadas, ya que de acuerdo con una investigación realizada desde la administración anterior, el director general de ese organismo no cuenta con facultades para comprometer la creación de plazas ni tampoco con recursos que impliquen su contratación, por lo que fueron engañadas.

En entrevista con medios de comunicación, dijo que existen indicios de que por dichas plazas fueron solicitados recursos económicos y que por esa razón fue atacado con un arma de fuego el líder sindical, Ismael Figueroa.

Por ello, llamó a los bomberos a realizar la denuncia correspondiente e, incluso, esperar la convocatoria que realizará el gobierno capitalino para la contratación de bomberos.

La víspera, la funcionaria refirió que el Heroico Cuerpo de Bomberos no cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente para la creación de las 330 plazas comprometidas por el director general y explicó que el gobierno capitalino realizará una revisión de las necesidades del organismo y, en caso de requerir más personal, tendrá que sujetarse a un plan de capacitación internacional.

Mencionó que se requieren más vehículos, más ambulancias y destacó que el Gobierno de la Ciudad de México ya trabaja con las secretarías de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Salud para tener un verdadero sistema de emergencias en la capital.

“Sí va a haber apoyo para el Heroico Cuerpo de Bomberos, presupuestal, en equipo, etcétera. Pero, como lo he dicho, no solamente de bomberos, sino en todas las áreas, no vamos a solapar bajo ninguna circunstancia la corrupción”, apuntó la funcionaria.