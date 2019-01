Espero que todo México esté contento: Yalitza Aparicio

La actriz oaxaqueña, de 25 años de edad, asegura que “hay situaciones que nunca las esperas y suceden, que los estereotipos deben sacarse de la mente y luchar para cumplir todo lo que se piensa”

A sus 25 años de edad, la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio ha sido nominada al Oscar como Mejor Actriz por su actuación en la película “Roma”, de Alfonso Cuarón, que este 2019 hace historia con 10 nominaciones en total.

“Algo sorprendente tener tantas nominaciones”, expresó la joven actriz a un reconocido canal de televisión nacional luego de ser cuestionada sobre ser la segunda actriz mexicana en obtener esta nominación. Antes lo hizo Salma Hayek.

Emocionada agregó: “Sí sabia eso, qué bonito se siente, y espero que todo México esté contento por todas las nominaciones”.

De acuerdo con Yalitza, en la vida nunca se deja de aprender y parte de lo aprendido durante estos meses es que hay situaciones que nunca las esperas y suceden, que los estereotipos deben sacarse de la mente y luchar para cumplir todo lo que se piensa.

Aunque lamentó que por las diferencias de horarios hoy por hoy no mantiene tanta comunicación con su familia, manifestó su emoción por ser parte de la siguiente entrega de los premios Oscar, el próximo 24 de febrero.

Sobre su paso por la alfombra roja y si dará entrevistas en inglés, dijo riendo: Creo que todavía estoy muy atrasada con el inglés, me haría muy feliz hacerlo en mixteco pero como todos saben Nancy García es quien lo habla y escribe perfectamente, yo sólo tomé clases con ella, así que serán en español.

QUIÉN ES YALITZA APARICIO

Yalitza Aparicio nació el 11 de diciembre de 1993 en Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Tiene ascendencia mixteca.​ Su padre es mixteco y su madre es triqui.​ No hablaba el idioma mixteco, y lo aprendió por la película “Roma”.

Aparicio no tenía experiencia en la actuación, ya que su profesión es docente de preescolar. Antes de ser llamada por Alfonso Cuarón para participar en la película “Roma”, seguía estudiando para ser educadora.​ En diciembre del 2018 se convirtió en la portada de la edición de enero 2019 de la revista Vogueen México, donde relata su vida antes de la actuación.​ Fue nombrada por el diario The New York Timescomo una de las mejores actrices de 2018.