Con la presencia de alrededor de 3 mil de las personas más poderosas y ricas del mundo, inició ayer el Foro Mundial de Davos, aunque con la ausencia de líderes mundiales de naciones, como Estados Unidos, Francia, China y Reino Unido, además de México.

Un total de 330 figuras públicas, de las cuales 60 jefes de Gobierno o Estado, que incluyen al presidente de Suiza, Ueli Maurer; al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y también a nuevos rostros como los líderes políticos recientemente elegidos en Irak, Brasil o Ecuador, abordarán esta ocasión el tema: “Globalización 4.0: Formando una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución Industrial”.

A esa localidad, sede del foro, asisten, también, 40 jefes de organizaciones internacionales, como el director general de la OMC, Robert Azevedo; líderes empresariales, dirigentes políticos internacionales, periodistas e intelectuales selectos, a efecto de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, entre ellos la salud. Globalización: ¿retirada o reinvención?”.

Esta vez hay un gran énfasis en los peligros del cambio climático. Los desafíos planteados por los cambios tecnológicos y el aumento del populismo también son temas destacados. Un mundo en crisis. Las ausencias de los mandatarios de Estados Unidos, Francia, China y Reino Unido, así como México, se debe a problemas internos.

Los asistentes pueden elegir entre sesiones como “Gestionar una crisis global de basura”, “Hacer que la globalización digital sea inclusiva” y “reclaman su presencia. En el caso concreto de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió no acudir al Foro de Davos, para atender en el país el fenómeno del huachicoleo y la tragedia derivada de esa práctica registrada en el estado de Hidalgo, con un saldo de más de 90 muertos hasta ahora.

México en Davos

Sin embargo, Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), encabeza la delegación mexicana en Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial. Según trascendió, la funcionaria presentará los pilares de la política comercial de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: Inclusión, Innovación y Diversificación.

De la Mora Sánchez tendrá reuniones bilaterales con los representantes a cargo de temas económicos, de comercio internacional y de atracción de inversiones de los gobiernos de Suiza, Reino Unido, Japón, Costa Rica, Argentina, entre otros. Se espera que aborde los temas pendientes en la agenda comercial con dichos países y discutirá oportunidades para fortalecer el comercio y la inversión. De la Mora Sánchez asistirá en representación de la titular de la SE, Graciela Márquez Colín. En la XLIX edición de la reunión anual, que se llevará a cabo del 22 al 25 de enero y este año tendrá como tema central “Globalización 4.0: Cómo diseñar una arquitectura global en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial”.

La dependencia indicó que también acudirá a la reunión ministerial informal de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros encuentros destinados a discutir alternativas para reformar el sistema multilateral de comercio, formas para impulsar nuevas negociaciones comerciales y para restaurar el funcionamiento pleno de su mecanismo de solución de diferencias.

Los líderes ausentes

La primera ministra británica, Theresa May, y el presidente francés, Emmanuel Macron, no participarán en la cumbre, junto al presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció que no asistirá a la Cumbre de Davos por el cierre del gobierno federal por la crisis presupuestaria. Theresa May canceló su visita luego de sufrir una ardiente derrota sobre el brexit. El presidente francés, Emmanuel Macron, por su lucha para detener las protestas callejeras. El presidente chino, Xi Jinping, quien lidia con una economía en desaceleración. El primer ministro indio, Narendra Modi, que lucha por un segundo mandato.

El presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, por los estallidos violentos de protesta en su país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a que está encabezando la estrategia contra el robo de combustible.

Sobre el tema, el siempre puntilloso Marco Rascón, comentó que el presidente López Obrador no iría al foro porque “ninguna línea aérea lo aceptaría por seguridad de sus pasajeros”.

Denuncian a alcalde

Ayer, el diputado por Coyoacán, Carlos Castillo, acudió a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México a interponer denuncia contra el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, así como diversos servidores públicos, por el probable uso indebido de recursos públicos de la demarcación.

Dijo que en diversas ocasiones se ha documentado el reparto de dádivas por parte de la demarcación, a habitantes de la misma, con el fin de condicionar su preferencia electoral, así pues, existen evidencias de que se han repartido pants, relojes, juegos de mesa, tabletas electrónicas, despensas, muñecos de peluche, laptops y tinacos, condicionando la recepción de las mismas a respaldar al titular de la administración en curso.

