“Estelas del narco” conmoverá en el Centro Cultural Teatro 1

La puesta en escena cuenta seis historias de mujeres permeadas por el narcotráfico, sin estar precisamente en el interior de esta problemática

Se presentará únicamente los días 8 y 9 de febrero

Arturo Arellano

La puesta en escena “Estelas del narco” asume y propone una perspectiva diferente sobre el narcotráfico, tema de discusión e interés público que si bien ha dado mucho de qué hablar, pocas veces ha sido enfrentado desde la óptica de las mujeres, aquellas que se han visto envueltas de manera indirecta por esta problemática y que han tenido que pagar consecuencias caras por decisiones que toman en algunos puntos de sus vidas.

Así “Estelas del narco” que se presentará en el Centro Cultural Teatro uno los días 8 y 9 de febrero, muestra la vulnerabilidad de las mujeres frente a este tipo de delincuencia, pero también su fortaleza para salir avante de sus vicisitudes.

Las actrices Michelle Moran, Oka Giner, Fabiola Campomanes, Irán Castillo, Lisa Owen, Arcelia Ramírez, Dayana Garroz, Ximena Herrera, y Gala Montes, acompañadas de su directora Claudia Ríos y la dramaturga, Bárbara Colio, adelantaron algunos detalles de la obra. “Es un proyecto que nació hace seis meses en Estados Unidos, primero sólo iba a estar allá con actrices mexicanas, pero se dio la inquietud de venir a México y otros países. Esto es un crisol de monólogos, historias que, si bien, no son todas reales, están inspiradas en historias reales. No son las historias de narcotraficantes, sino de nosotros como sociedad, donde el narcotráfico está absorbiendo al tema político y social, y que ya vivimos la consecuencias de algo tan agresivo y no solo como mexicanos o latinos en Estados Unidos, esto repercute también en muchos factores” dijo Colio.

Ríos añadió que “la idea también es la posibilidad de tener a 10 actrices en el escenario, pero cada función tiene solo seis monólogos, de modo que cada función es diferente, cada experiencia será distinta en cada visita. Los temas son fuertes, pero no sólo están situados desde el tema crudo, sino que tocamos la comedia y la farsa dado que esto es parte de nuestras vidas. Esta obra tiene actrices increíbles, la hemos pasado muy bien, todas tienen carreras muy importantes. Se nutre la obra de dramaturgos como Bárbara Colio, que es la mejor dramaturga mexicana actual. Alejandro Almazán periodista y Juan Camilo Ferrer, que colaboraron con algunos monólogos”.

Dicen importante que “a lo largo de la historia los elencos en el teatro han sido conformados por hombres en su mayoría, de modo que algo está pasando, aquí el elenco son mujeres, tenemos una directora, una productora, dramaturga, nos estamos empoderando y eso está muy bien porque las mujeres tenemos mucho qué decir”.

A esto, Fabiola Campomanes agrega que “hay que quitar las etiquetas, no pasa nada si hay tantas mujeres juntas. No es que seamos feministas por ser sólo mujeres. Estamos hablando de la mujer, pero no desde la vulnerabilidad, sino desde la fortaleza de cada uno de los personajes. Esta es una combinación de historias y actrices. Es una obra de mujeres sin etiquetas y con muchos momentos de reflexión”.

Ximena Herrera adelantó que “a mí sí me toca una historia real sobre una mujer que llegó a un hospital en Sinaloa y tenía una granada incrustada en la cara, en la boca. Llega y no sabe qué es lo que le han metido en la cara, es todo un proceso, en el que yo cuento las cosas a través de los ojos de la enfermera que la recibe y la acompaña hasta que tiene que intervenir el ejército, con chalecos anti balas, dado que la granada podría explotar en cualquier momento. Esto es fuerte y no es normal tenemos que alzar la voz”. Fabiola Campomanes por su parte describió que “Mi monólogo es sobre una reportera a la que su ambición por la nota la lleva a meterse en lugares donde no debe y es terrible porque te das cuenta de que para la mayoría no hay nada más atractivo que el poder y eso nos puede pasar a cualquiera”.

Arcelia Ramírez aclaró que por el momento no tendrá participación en las funciones de México, pero sí en las de Estados Unidos, al menos hasta que cumpla con compromisos que tiene pendientes y así poder sumarse al elenco en nuestro país.

La obra se presentará en el Centro Cultural Teatro 1 los días 8 y 9 de febrero, mientras que el 16 llegan a Morelia, el 20 a Los Mochis, 21 a Culiacán, 22 en Hermosillo y 23 en Nogales. Más tarde el 1 de marzo se presentarán en Guadalajara y el 16 del mismo mes en Puebla, para finalmente llegar el 11 de abril a Monterrey y el 13 a León.