Designa Juan Guaidó diplomáticos en 10 países

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Cada día que pasa, parece acercarse más la caída de Nicolás Maduro, abrumado por la presión que del Grupo de Lima y otras naciones, en especial Estados Unidos, han ejercido al grado de no darle punto de respiro.

Analistas internacionales aseguran que el bajo precio del petróleo “puso fin” al régimen del presidente Maduro y probablemente también al proyecto Bolivariano. Es evidente que la economía del país, antes boyante, colapsó por completo y desde hace dos años la nación sudamericana está confrontada con el déficit de alimentación y de otros productos básicos. En lo político, la situación es insostenible desde que la oposición, dicen algunos, unificada en un clúster (bloque) de partidos heteróclitos ganó las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del año pasado. La realidad es que hoy todo factor influye y tiende a agravar la situación. Con sólo ver que las sanciones impuestas por los Estados Unidos al gobierno de Venezuela ha puesto contra la pared a Maduro, confirma el complicado momento que se vive en el país sudamericano.

Con el anuncio de Donald Trump de que todos los bienes e intereses en propiedad de PDVSA (Petróleo de Venezuela SA) sujetos a la jurisdicción de ese país están bloqueados y, además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con la estatal petrolera. No obstante, se deja abierta la posibilidad, aunque remota, por no decir imposible, de que todo cambie: Que el cese de las sanciones se realizará cuando Nicolás Maduro realice la transferencia del control a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Cosa que, por supuesto, no sucederá… Steven Mnuchin, secretario de Hacienda de Estados Unidos, ha dicho que PDVSA ha funcionado como un “vehículo para la corrupción y que se han diseñado diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares para el beneficio personal de los corruptos funcionarios venezolanos”. Se habla, incluso, de un plan de cambio de moneda de 2014, instrumentado para malversar y lavar alrededor de 600 millones de dólares de la petrolera, dinero obtenido mediante soborno y fraude”. John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, señaló que la medida garantiza que los activos de Venezuela no sean “saqueados” y añade que Estados Unidos espera que las medidas bloqueen 7 mil millones de dólares en activos de PDVSA y corte ganancias de 11 mi millones de dólares por exportaciones en el próximo año.

Investigación vs Guaidó

Las acusaciones de un lado y otro se dan continuamente. Nada permanece estático. El fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab, ahora ha solicitado medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar contra Juan Guaidó. Saab pidió que a Guaidó se le prohíba la salida del país, enajenar bienes muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuentas bancarias. A ello, el presidente interino de Venezuela reaccionó de inmediato y dijo que “se mantiene atento a las acciones en su contra”.

“No desestimo las amenazas ni la persecución”, expresó el político respecto a las declaraciones de Tarek Saab, que solicitó al Ministerio Público iniciar un proceso de investigación en su contra.

Estas amenazas, aseguró Guaidó, “no detendrán nuestra lucha”. Ayer martes, la Asamblea Nacional venezolana designó durante la sesión ordinaria a los nuevos representantes diplomáticos en 10 países y ante el Grupo de Lima. La lista de los designados, es la siguiente: Julio Borges, como representante ante el Grupo de Lima.

Carlos Vecchio, Estados Unidos

Alisa Trota Gamos, Argentina. Orlando Viera Blanco, Canadá. Guarequena Gutiérrez, Chile. Humberto Calderón Berti, Colombia. María Faría, Costa Rica. René de Sola Quintero, Ecuador. Claudio Sandoval, Honduras. Fabiola Zacarce, Panamá. Carlos Scull, Perú. Mientras tanto, en las calles, las protestas contra Maduro continúan. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que 40 personas han muerto y centenares han sido heridas durante la última semana de manifestaciones.

A venta, aviones y helicópteros

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer, durante su comparecencia matutina en Palacio Nacional, que se venderán 76 aviones y helicópteros del gobierno federal, a fin de contar con recursos para la Guardia Nacional que, dicho sea de paso, aún sigue causando polémica.

El titular del Ejecutivo informó que el tianguis donde se venderán las aeronaves y otros vehículos se realizará del 23 al 26 de este mes en la base aérea de Santa Lucía, ubicada al sureste del municipio de Zumpango.

¿Y el avión presidencial modelo Boeing 787 Dreamliner que se envió a los Estados Unidos para su venta? Ahí sigue. En el Aeropuerto de San Bernardo de California. El Boeing TP-O1, utilizado por última vez por ex presidente Enrique Peña Nieto durante la que fue última reunión con el G-20 en Buenos Aires, aún no tiene comprador.

lm0007tri@yahoo.com.mx