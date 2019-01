El infelizaje no va al gym

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Aparece una estadística que señala que el 60 por ciento de los mexicanos no hacemos ejercicio y por supuesto que no cuenta el ejercicio que todos los días usan los mexicanos del infelizaje, para tomar camiones y peseros con el riesgo de que los asalten y la tensión nerviosa y los sustos, pues hacen adelgazar a la gente y, no toman en cuenta de que después de ser asaltados y si los “ratas” no les dieron permiso para guardar para el pasaje, lo más seguro es que tienen que regresar a pie hasta sus casas, y eso si llegan, porque en el camino se pueden encontrar a otros “ratas” que al no traer con que caerle, pues además de que los encueran hasta, les pueden dar navajazos para que no anden de jodidos o les dan balazos por los pies, para que salgan como gamos corriendo hasta su casa y, así dicen que no hacemos ejercicio.

Y que me expliquen si no hacen ejercicio los millones de trabajadores de calle o en el comercio informal que tienen que cargar con los carritos de hot-dogs, o el de las aguas o de los raspados, o simplemente cargar las cajas donde llevan las mercancías y deben de tener mucha resistencia para pagar el derecho de piso que les cobran los mañosos y las mordidas que les dan los inspectores, policías y chingadores que pasan todo el día para cobrar algo de las ganancias de esa pobre gente, y esto no quiere decir que el pueblo no es sabio, es sabio, lo que pasa es que muchos se descarrilan y se van por el mal camino y todavía no llegan a leer, algunos porque no saben y otros porque les vale, la famosa cartilla moral de AMLO, y si se deciden a leerla y como no trae monitos, pues lo más seguro es que se dormirán y ahí sí, ni modo, no hacen ejercicio esos millones de jodidos que andan con el Jesús en la boca para poder sobrevivir en este mundo pobre y la neta es que con eso de que al Presidente lo traen de arriba-abajo, de un lado para el otro, moviéndose para evitar el huachicoleo, pues a lo mejor no se da cuenta porque no ha reflexionado lo importante que será para algunos los nuevos libros de la colección del Fondo de Cultura Económica que maneja el carnal Taibo, que serán puestos a la venta a diez pesotes, ni lo que cuesta la cargada de un sitio al otro, y la verdad es que a muchos políticos en vez de piedras y mentadas se les podrán arrojar libritos de diez pesos, porque es, seguramente, más que una mentada de madre para ellos, sobre todo ahora que Vicente Fox anda tan vociferante y el borrachín de Calderón anda tan campante, pensando en que le patrocinarán su partidito familiar, para que con los recursos de todos, él se pueda colocar sus guarapetas, en fin, la verdad es que no están bien hechas las estadísticas, porque la verdad es que los mexicanos, los jodidos, sí hacemos ejercicio todos los días, imagínense si no es ejercicio ir por las chelas para ver los partidos el día domingo y sentarse y pararse gritando por el goooool o las faltas de los jugadores y, como a AMLO, por eso de la edad, le molesta como a todos los de la tercera, los gritos y los escándalos, prefiere el beisbol que es el “rey de los deportes”, pero para los lavadores de dinero y beneficiados por el “ROBAPROA” y la venta de bancos a los extranjeros, pero qué importa, los mafiosos del poder, ahora, por obra y magia del espíritu sabio ya son los consejeros del poder y así tendremos muchas escuelas de beis para sacar prospectos y que el “rey de los deportes” no decaiga en el ánimo popular…. de los EUA, porque acá, solamente en algunos sitios lo pelan, pero en fin, alguna desviación debe de tener un hombre que como AMLO hace todo el día ejercicio de una lado para otro y si le gusta el beis a lo mejor es por eso de que usan almohadillas, guantes, caretas y bates, además de las pelotas y el negocio es el negocio así, Harp Helú, no se aburrirá, porque ahora tendrá que administrar las escuelas y los negocios del “rey de los deportes”…

Y bueno, tendríamos que considerar el tiempo que pasan las señoras arreglando la casa, corriendo para dejar a los chavos en la escuela, regresar a limpiar y arreglar la vivienda y correr al mercado para comprar las cosas del mandado, y no son gansas, son patitas… y además tendrá que aguantar al viejo que llega malhumorado y encabronado, destaparle la chela para que medio se componga y darle de comer en chinga, porque si no se puede encabritar, así debe de planchar o lavar la ropa y hacer la cena y los taquitos para el viejón y traer las chelas de la tiendita, bien frías, que le tiemble hasta el penacho al indio y así después de un día todo en chinga y agitación, tendrá que dar paso a las caricias y arrumacos, si es que le toca al viejo o a lo mejor se hace como que está muy cansado y le duele la cabeza, en fin, eso del deporte es una media verdad, porque los jodidos no hacen ni pesos ni pesas, no tienen para andar en el Gym, ni para comprar tenis ni uniformes, solamente tienen el par de zapatos que usan para todo, hasta para las fiestas de cumpleaños o bodas y bautizos y lo que es cierto, es que no dejan de andar buscando la tortilla o corren para que no les encuentre el casero para cobrar la renta o andan en joda para poner el “diablito” de la luz o buscando al del gas para comprar el tanque de veinte kilos y llevarlo a la casa, en fin, hay que reconsiderar qué es hacer ejercicio, o es que solamente consultaron a los ricachones y clasemedieros que no van al Gym por falta de tiempo…

socrates_campos8@yahoo.com.mx