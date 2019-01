La fiscal Andrea Goldbarg recordó al jurado del juicio en contra de “El Chapo” que las pruebas presentadas durante 11 semanas reafirman el liderazgo de Joaquín Guzmán Loera en la “mayor empresa de narcotráfico a nivel mundial”.

“El acusado era un jefe de cinco o más personas, no hay que probar que era el máximo responsable” para condenarlo por narcotráfico, subrayó ante el jurado la fiscal Andrea Goldbarg, estadounidense de origen argentino, antes de insistir en que “era uno de los máximos líderes más allá de la duda razonable”.

Antes de dar sus argumentos finales, los fiscales introdujeron a la sala del juez Brian Cogan un carrito, que esta vez no llevaba papeles y folders sino un chaleco antibalas y un rifle AK-47.

En una presentación en PowerPoint, Goldbarg mostró un resumen con las pruebas que al final se difuminaban en el rostro del acusado.

“¿Quién tenía una red entera de túneles de escape? ¿Quién cargaba pistolas con diamantes incrustados? El sentido común nos dice que el líder del Cártel de Sinaloa”, dijo. Goldberg, quien ya cumplió una década trabajando en casos que involucran a narcotraficantes, fijó su postura de manera clara, mientras el capo permanecía serio y hasta platicaba con sus abogados.

Durante todo el día, la fiscalía hizo un resumen de las 36 sesiones previas en las que presentaron más de 200 pruebas, entre fotos, videos, cartas, llamadas y mensajes intervenidos, que involucran a “El Chapo” Guzmán en alguna actividad delictiva relacionada con alguno de los 10 cargos presentados en su contra.

La fiscalía comenzó su argumentación final en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, contra quien mantiene diez acusaciones, la principal de ellas estar involucrado en una organización criminal y que podría enfrentarlo a cadena perpetua.

Asimismo, está imputado de tráfico ilegal de cocaína, de uso de armas de fuego y de conspiración para el lavado del dinero proveniente de la venta de estupefacientes.

La fiscalía apeló también “al sentido común” de los miembros del jurado para determinar que una persona con túneles debajo de sus casas, con un “ejército” para defenderle y que viajaba en aviones privados y helicópteros, tenía que ser “jefe”.

“Vendió droga en todo el mundo desde sus orígenes, a veces llevó a cabo negociaciones directamente, a veces alguien lo hizo en su nombre, pero siempre estuvo involucrado”, dijo Goldbarg.

En su intervención, la fiscal insistió al jurado que “14 personas han testificado que el acusado era el jefe del cártel de Sinaloa y muchos dijeron que trabajan para él y que cometieron crímenes dentro del cártel, que estaban a las órdenes del acusado”.

La fiscalía volvió a reproducir algunas grabaciones de “El Chapo” con sus asociados, así como mensajes de texto y cartas en los que supuestamente se escucha al imputado hablar sobre la venta de droga en Estados Unidos y cómo transportarla.

A través de la selección de varias de las evidencias, insistió en que estas pruebas corroboran con las palabras del propio Guzmán lo que los testigos relataron a lo largo del juicio.

Goldbarg argumentó que para defender su negocio de compra, venta y transporte de drogas, “El Chapo” contó una sofisticada red de telecomunicaciones y no dudó en torturar, usar la violencia o comprar a la policía “para defender el cártel a cualquier costo”.

La defensa del acusado, que mañana realizará su exposición final, ha defendido a lo largo del juicio que el verdadero líder del Cártel de Sinaloa era Ismael “El Mayo” Zambada, que permanece prófugo de la justicia.

La pregunta que paralizó el juicio de Guzmán Loera

El juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán se vio paralizado ante la pregunta de un miembro del jurado, una mujer que pedía conocer cómo Guzmán Loera pagaba a sus abogados.

La mujer señaló que durante el proceso nunca se reveló cómo “El Chapo” cubría los honorarios de su prestigiosa defensa.

La sala de Brooklyn lució mucho más llena, los medios se dieron cita para conocer los argumentos finales de la Fiscalía contra “El Chapo” Guzmán.

Cogan señaló que para la jurado era importante saber si “El Chapo” pagaba su defensa con dinero propio.

El juez destacó que el tema no se tocó durante el juicio dado que no fue presentado como evidencia, por lo cual no debería ser tomado en cuenta para tomar un veredicto sobre el caso.

Cogan procedió a tener una reunión privada con la mujer y dejó en receso el juicio.

Después de la charla la mujer señaló que era capaz de tomar una decisión ignorando esa información.

El proceso tomó su curso y se procedió a explicar los 10 cargos que enfrenta Guzmán Loera: liderar una organización criminal; manufacturar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana; introducir cocaína en Estados Unidos; posesión y distribución de cocaína en Estados Unidos; uso de armas y lavado de dinero.