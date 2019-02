Nombran a nuevos funcionarios

Arco Norte

José Luis Montañez Aguilar

La Secretaría de Finanzas informa que, por instrucciones del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, Bertha Alicia Casado Medina ha sido nombrada como Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), en sustitución de Alberto Luis Peredo Jiménez, quien ocupará el cargo de Director General del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM).

Casado Medina es Licenciada en Economía por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), cuenta con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Exxes, en Reino Unido.

Su desarrollo profesional ha destacado en los sectores académico, público y privado.

Por su parte, Peredo Jiménez cuenta con estudios universitarios en Administración y Finanzas por la Universidad de las Américas, maestría y doctorado en Administración Pública y Políticas Públicas por la New York University y la London School of Economics and Political Science, respectivamente.

Se ha desempeñado profesionalmente como Director General de Banrural y como Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial del Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria.

Accionespara prevenir la influenza

El Estado de México es la entidad que concentra el mayor número de personas consideradas dentro de los grupos de riesgo, sin embargo, a la fecha registra solamente 273 casos confirmados de influenza, lo que representa el 8.3 por ciento del total a nivel nacional.

Hasta la semana epidemiológica número cuatro, también se ha reportado el fallecimiento de 28 mexiquenses, es decir, el 8.9 por ciento de los lamentables decesos en el país, que son 313, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

La Secretaría de Salud del Estado de México informa que las personas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad, no estaban vacunadas y sus edades van de los cuatro a 65 y más años, por lo que invita a la población a solicitar la dosis correspondiente en su unidad médica más cercana.

montanezaguilar@gmail.com