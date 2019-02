Mantas y actos terroristas

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Algunas viejitas que son miembros de las cofradías de las madres esculapias, del divino rostro, de la vela perpetua, del corazón de María, en fin, son las que saben las razones por las que se festeja a la Virgen de la Candelaria y es que es la fecha cuando se pasa la luz para que sigan iluminando el divino rostro, dicen ellas, para pagar los pecados del mundo, en fin, la verdad es que muchos le sacan a sacarse el niño, no es más que un santo reflejo para no tener un serio problema en casa y resulten con que salió con que se comieron antes la rosca o en la rosca salieron premiados con el nene, pero la realidad, nos comentaban los que saben de esas cosas, es que cuando uno se saca el niño en la rosca es una bendición, la gente debería pensar que recibe al “Niño Dios” y que tendrá suficiente dinero para pagar los tamales y los atoles del día 2 de febrero, y no hay como los tamales de mi pueblo los de zacauhile, tamal comunal de más de dos metros que se cocina en horno de tierra, como la barbacoa o los tamales de mole verde con shala, que es una planta muy aromática y de sabor especial que se cultiva en las paredes de los pozos de agua, o los de frijol con puerco, o los tamales tipo oaxaqueño con hojas de plátano o los de verde o de amarillo, o de chepil con salsa de chapulines o faltando esos, las famosas empanadas de alberjón en salsa roja con queso huasteco, en fin, en todos lados se hacen los viajes para llevar al Niño Dios que toda familia tiene en casa con cambios de vestidito y con el compadre o la comadre de niño Dios y así siguen las fiestas y las pachangas y eso que se creía que todo el cuenterete se terminaba el día seis de enero con la llegada de los Reyes Magos y la partida de rosca…

Y en la carrera por la riqueza y el control de la economía hay muchas disputas, ahora resulta que Carlos Slim Helú ya es cuatro veces más rico que el Larrea, que es el segundo mexicano más rico en el país y de acuerdo a los estudios, porque hay que hacer estudios para calcular la chinga que nos acomodan, Slim, tiene la fortuna de 67 mil millones de dólares, 12 mil millones de dólares más de los que tenía en el 2017 y esa fortuna equivale a los bienes que poseen o poseemos, porque ando en la lista de los injodibles, 60 millones de mexicanos, es decir con la pura metida a la bolsa el señor Slim, que para algunos es un gran orgullo nacional, al igual que Larrea, para otros, con sólo sacar su lana del país pondría en un serio peligro la estabilidad nacional y ahora entiendo la razón por la que tratan tan bien a su primo y lo comisionan para que ponga y desarrolle las escuelas de beisbol, pues por algo será, el dinero es el dinero e incluso en una gente a la que nada le importa eso, como es AMLO, pues pesa y de tal manera que carga con una bola de ricachones y de ser la mafia en el poder, ahora, son los consejeros del poder, pues es normal, qué le podemos ofrecer a AMLO los 60 millones de jodidos que juntos apenas conseguimos la fortuna de un solo hombre que gracias al hoy “padre de la desigualdad moderna”, Carlos Salinas de Gortari, alcanzó salir del infelizaje en el que se encontraba comprando a crédito bienes nacionales que se remataron para ayudar a los pobrecitos ricachones del país…los jodidos solamente pueden dar votos y, en algunos casos, manifestarse en apoyo o en rebelión en contra del poder.

Y para que entendamos con numeritos, los estudios dicen que “la conclusión es que la concentración de la riqueza aumentó y México se hizo más desigual”, tal como lo explica Diego Velázquez, quien es el gerente de Oxfiom México, que realiza el estudio y para entender diremos que el uno por ciento de los mexicanos más ricos (1.3 millones) tienen 40 de cada 100 pesos de riqueza en el país, mientras que el 50% más pobre (65 millones) sólo accede a 3.50 pesos, que no alcanza ni para comprar un kilo de tortillas, pero eso sí, los ricachones del país son los que no quieren en realidad que exista una mayor igualdad y ésta es necesaria porque de otra forma deben de recordar que el estómago y en el estómago empiezan las lealtades o las insurrecciones, recordemos que los economistas señalan que las crisis también son oportunidades, pero para los que tienen recursos, porque entonces como todos venden barato ellos compran a futuro y así en las crisis, las pérdidas, son colectivas para los del infelizaje y las ganancias son para los que cuentan con recursos, es tan simple como entender que en el liberalismo del que es señor padre don Carlos Salinas de Gortari, según AMLO, los bienes públicos y los fondos públicos se han utilizado por el grupo en el poder para hacer sus negocios privados y de eso hay muchos ejemplos y, para no ir más lejos, está el huachicoleo…

