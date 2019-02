Salud de Edomex prevenido contra las enfermedades respiratorias

Para reducir diagnósticos tardíos y complicaciones de enfermedades respiratorias crónicas, el Instituto de Salud de Edomex mantiene de manera gratuita la detección, control y tratamiento de estos padecimientos, que en caso de agravarse, pueden poner en riesgo la vida, por lo que se hace un llamado para que se vacunen contra la influenza. Las atenciones incluyen espirometrías, prueba que permiten medir con amplia precisión la capacidad y funcionamiento del sistema respiratorio mediante la inhalación de aire, el cual se registra en un sistema de cómputo. Durante la presente administración se han brindado más de 6 mil consultas con este servicio, se detectaron 734 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma que actualmente reciben tratamiento y control de su padecimiento. En caso de requerir atención especializada, los pacientes son referidos a hospitales de segundo o tercer nivel de atención y, si tienen adicción al tabaco, se solicita apoyo en alguna unidad del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones.De las 24 unidades de primer nivel que tratan patologías respiratorias crónicas en la entidad, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), certificó como Centros Espirométricos a la Clínica Geriátrica de Metepec y ocho Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud que se ubican en las jurisdicciones sanitarias de Toluca, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Tenango del Valle y Naucalpan.

Paola Reyner, co-fundadora y directora de What a Woman anunció su tradicional evento anual de talleres y conferencias, que se verificará el 1,2 y 3 de marzo en la Hacienda los Morales. En el evento se abracará un abanico de temas que van desde negocios y emprendimiento, salud y bienestar, moda y belleza, tecnología, familia, finanzas personales, cocina y nutrición, arte y cultura, política y sociedad, entre muchos otros, con los mejores especialistas en cada uno de los temas. WW Heartbeat contará con la participación de los que mueven al mundo del fitness en México, que tendrá 15 sesiones especializadas y 17 conferencias relacionadas a temas de salud y bienestar. Además The Market, el bazar con lo más exclusivo de diseñadores mexicanos tendrá una gran presencia con más de 50 expositores de ropa, zapatos, joyería y accesorios, y más. Otros eventos en fechas y locaciones distintas será el concierto de rock femenino Grrrl Noise, que se realizará el sábado 9 de marzo en el Auditorio Blackberry. Por otra parte, la carrera Pit5K se llevará a cabo el sábado 2 de marzo en un circuito de 5 kilómetros en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. What a Woman invitará a todas las asistentes, así como al público en general, a sumarse a la brigada para mejorar la realidad de familias rurales mexicanas y a la fundación Pro mujeres cautivas, que busca generar fuentes de empleo digno y remunerado, con la finalidad de mejorar su vida, promover la readaptación social y lograr la reinserción social.

CANIPEC organización empresarial conformada por la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y por la Asociación Nacional de la Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar A. C. ofrece algunos consejos para asegurarte que tu perfume dure más tiempo. El mejor momento para ponérselo es justo después del baño, cuando el vapor ha abierto los poros y ya te has aplicado tu crema humectante. Entre más hidratada esté tu piel, más tiempo durará el perfume. Usar el desodorante y la crema perfumada con la misma fragancia. Si no es posible, comprar una crema corporal sin aroma y añadirle 3 o 4 gotas de tu perfume favorito. Elegir una fórmula aceitosa los perfumes que están compuestos por aceite son los que duran más porque se penetran en la piel y son menos volátiles, entre más alcohol contengan más efímero es el olor. Elegir las partes del cuerpo que generen más calor, pues la piel cálida estimula la esencia del perfume. Aplicar el perfume cuando el cabello está recién lavado. No frotar las muñecas, cuando se aplica la fragancia, si se frotan, se genera fricción y se inhibe la esencia del perfume. Además, al frotar se mezcla la esencia del perfume con el sudor de la piel y como resultado se crea un aroma diferente. Guardar el perfume en un lugar fresco, el olor se distorsiona cuando son expuestos a luz, calor o frío extremo. Un lugar ideal para guardarlo es el closet.

