De cabeza y enchilados…

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

En México existen más de 70 variedades de chiles, sin duda, somos un pueblo chilero, nos encanta el picante y no hay platillo que no lo tenga a la mano, si es que no va implícito en el mismo.

Sin duda, algunos piensan que somos masoquistas, porque nos gusta enchilarnos y eso en realidad no tiene nada que ver con el picor y el sabor que tenemos en el picante, en las salsas, en los chiles en vinagre, solos, en los moles, integrados a los diferentes guisos que en todo el país llevan picante, en los tamales y en algunos casos hasta en las bebidas, en fin, la realidad es que ahora en el país, los chiles salen muy caros, no se piense mal, simplemente han aumentado mucho de precio, porque los productores han sufrido las sequías o las intensas lluvias, el descontrol dicen, del “tiempo”, que les cae como una maldición a ellos que les deja sus matas sin carga, sin chilitos y por la escasez, pues suben muchos de precio, incluso no hay muchos guisos que se puedan sustituir por los chiles en vinagre o los secos y esto dificulta a muchos otros consumidores de chile, como son los taqueros que de pronto ponen el grito en el cielo por el precio, ya que salen más caras las salsas que las tortillas y los rellenos y no se piense que es obra de un mal gobierno, no, la neta es que el clima y sus cambios efectivamente han presionado a la producción y como escasean los chiles, los precios suben mucho al grado que se encuentra los serranos en un promedio de ochenta pesotes y no se piense que aumentaron de precio porque aprovechando el aumento de salarios los acaparadores subieron los precios, la razón es que no hay producción y nos jodemos, poco chile y mejores digestiones y menos consumo de antiácidos, así que hay que comenzar a pensar en plantar en las macetas caseras algunas matas de chile cuando menos para resistir la carestía y van a ver que el tema es fácil y agradable, lo mismo podremos hacer con el jitomate y otras verduras que se pueden sembrar dentro de las casas y no vayan a comenzar a ensayar la siembra de mariguana, porque todavía no está permitida y eso es un delito que los puede poner en una situación difícil., así que dejan de andar en la flojera y siembren, cuando menos algunas plantas en sus casas en las macetas, les vendrá bien ese cambio.

Los que en verdad andan bien enchilados en contra del presidente son los huachicoleros de cuello blanco, los empresarios, políticos, líderes sindicales, empresarios, financieros, lavadores de dinero por medio de inversiones y blanqueo financiero, los transportistas y muchos, a lo mejor de los consumidores o de los recolectores de los ductos que les llevaban filtrados los tanques a los jefes de jefes a cambio de unas cuántas monedas y de poner en riesgo su vida y su libertad y, éstos, además fueron obligados en un momento a ser las bases de resistencia de los jefes de jefes para enfrentar con gentes civiles a los policías o soldados o a los mismos empleados de Pemex y evitar que les cerraran los ductos o que detuvieran a sus patrones y esto generó tragedias como las que hemos visto en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo.

En Guanajuato existe, porque no han detenido a ninguno de los jefes de jefes, a la hermana del mero mero ni a su cuñado que es el “inversionista” de las ganancias del famoso Cártel Santa Rosa de Lima quienes, por más de diez años, han sido los huachicoleros de la región, robando los combustibles de la empresa de todos en beneficio de unos cuántos, de tal suerte que ellos extendieron las formas de venta y de obligar a varios empresarios a comprarles huachicol a cambio de “protección” y es lógico que ante las investigaciones, muchos de ellos alegan que fueron obligados, pero bien que ganaron y vendieron los productos robados a los mexicanos y cuando estaban ganando y expandiendo sus utilidades e inversiones no se fueron a quejar, pero ahora, no dejan de berrear… y bueno, ya saldrán poco a poco las líneas de transportes que también se beneficiaban con esa venta del huachicol, porque las cantidades y las pipas que se les han decomisado son tantas y, no son todas, muestran que las cantidades son enormes y por ello también el consumo debe de serlo, así, el tejido de complicidades y de corruptelas han llevado al famoso Cártel de Santa Rosa de Lima y a su jefe de jefes a colocar mantas amenazantes en contra del Presidente y declarando que están dispuestos a generar actos violentos que afecten a la población civil si es que no se para la campaña en contra del huachicol y del robo de combustibles a Pemex, así, tuvieron la imprudencia de colocar un vehículo fuera de la refinería para mostrar lo que están dispuestos a hacer y ante esas amenazas no hay más que combatirles y estar todos atentos para denunciarles en cualquier movimiento…. Mientras tanto, esto sucede el gobernador de Michoacán tuvo que regresar de inmediato de su gira por Europa, cuando había dejado a los maestros ensartados y enchilados y así, a lo mejor fue a buscar a Peña Nieto que anda con una modelo hermosa que ha presumido por todos los medios de comunicación y, muchos le reclaman su frivolidad y su cinismo porque ha dejado al país en un estado lamentable terminando la destrucción, el robo y el entreguismo y corrupción empezado por los otros presidentes y, como hemos visto, algunos políticos tienen muchas ganas de viajar y de “viejar”, total, no les pasa nada ni se les juzga ni investiga por sus actos de corrupción y entreguismo… a lo mejor, terminan siendo, ahora, CONSEJEROS DEL PODER en vez de miembros de la MAFIA DEL PODER, así, andamos de cabeza…enchilados…

