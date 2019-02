No me acuerdo si padezco Alzheimer: Édgar Vivar

“Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin. No me acuerdo, la verdad (si padece Alzheimer)”, respondió ante la prensa, luego de acudir al fin de temporada de la obra “Atracción fatal”, que protagoniza Itatí Cantoral

El actor Édgar Vivar, quien ha trascendido a nivel internacional por su participación en la serie de televisión “El Chavo”, negó que padezca la enfermedad de Alzheimer, como hace unos días lo aseguró una revista.

“Se inventan y se dicen tantas cosas que si me dedicara a aclarar o desmentir, en fin. No me acuerdo, la verdad (si padece Alzheimer)”, respondió ante la prensa, luego de acudir al fin de temporada de la obra “Atracción fatal”, que protagoniza Itatí Cantoral.

El intérprete de memorables personajes como “Ñoño” y “El señor barriga”, informó que recién había llegado a la Ciudad de México y se sentía un poco agitado.

“Llego acá y me fatigo por la contaminación y por el cambio de altura. Sólo necesito acostumbrarme por 24 horas”.

El motivo de la estancia de Édgar Vivar se debe a que se integrará a los ensayos de la obra “Cleopatra metió la pata”, que dentro de dos o tres semanas se estrenará. Asimismo, fue contratado para participar en una campaña publicitaria.