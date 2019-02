Habrá descuentos de hasta 55% a deudores del Infonavit: López Obrador

“Pagan y pagan y no dejan de pagar”

El objetivo es ayudar a los trabajadores para que tengan sus escrituras, afirma

El gobierno federal lanzó un programa para reducir en promedio la deuda, hasta en 55%, de los beneficiarios con viviendas del Infonavit a quienes también se les congelará las cuentas para que no paguen más y se evite despojar a los trabajadores de sus viviendas.

El objetivo, según el presidente Andrés Manuel López Obrador es ayudar a los trabajadores que tienen créditos y no han podido pagar porque han crecido mucho sus deudas por intereses y otros factores.

“El tema que más nos importa es el de darles a conocer a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen créditos en el Infonavit, de un programa que se va a implementar para ayudarles a que puedan tener sus escrituras, señaló en su conferencia matutina.

“La queja que recojo en mis giras es que pagan, pagan y pagan, y no dejan de pagar por distintas causas, y hay preocupación por esto. Son sus viviendas, sus hogares y queremos darles seguridad. Primero: Que no se va a desalojar a nadie y dar también la oportunidad de que puedan terminar de pagar para tener sus escrituras.

“Todo esto tiene que ver con un programa de combate a la corrupción, un programa para limpiar el Infonavit, como se está limpiando todo el gobierno, de corrupción y de abusos, porque se daban la gran vida los directivos del Infonavit, como otros organismos que se escudan en la independencia, en la autonomía, para tener prestaciones estratosféricas, prestaciones más allá de lo justo, de lo normal. A partir de que son autónomos, son independientes, recibían trato privilegiado. Todo eso se está ajustando, se está terminando.

Y también se va a ir mejorando, es perfectible, no es ya algo acabado. Vamos a hacer la propuesta el día de hoy y vamos a recoger sentimientos, puntos de vista, para irlo mejorando”, dijo López Obrador.

Nueva tabla de pagos y tasa fija

El programa cambiará los créditos que ahora están como salarios mínimos a pesos, con lo que se buscan descuentos a su saldo total del 55 por ciento en promedio y obtener una nueva tabla de pagos y tasa fija, además de un apoyo mensual al pago para que el saldo mensual quede congelado y paguen lo mismo el resto de la vida del crédito.

En una primera etapa, 194 mil 875 trabajadores serán beneficiados y se planea que al final del sexenio se apoye a 745 mil trabajadores.

De acuerdo con el director del Infonavit, Carlos Martínez, se realizó un diagnóstico del instituto y encontraron que de 2000 a 2018 se realizó un modelo expansivo de vivienda con desarrollos fuera de centros laborales, además se construyó en zonas de riesgo y algunos no cuentan con servicio de agua y electricidad por lo que algunos fueron abandonados.

El Infonavit registró, sólo el año pasado, 58 mil viviendas abandonadas.

El director del instituto reiteró que en el sexenio pasado creció el gastó operativo en 80%.

“No tengo ninguna amenaza real”

El Presidente reiteró que no ve ninguna necesidad de reforzar su seguridad, pues no tiene enemigos y las únicas personas con quienes hay diferencias es “con los políticos de arriba”.

“Yo me siento muy tranquilo, estoy muy bien con mi conciencia y estoy muy bien con el prójimo, no tengo ningún problema, ninguna amenaza real. Yo estoy apoyado, respaldado, protegido por millones de mexicanos, puedo pasar donde haya una manifestación”.

​Aunque se ha insistido en la necesidad de que el Presidente mejore su seguridad, sobre todo por las acciones que está tomando contra bandas de huachicol, reiteró que no cambiará la manera en que se sigue moviendo por el país.

“Ayer que íbamos a Querétaro, había una manifestación de maestros despedidos, me bajé y me respetan, y yo les agradezco eso, entonces, no hay enemigos, no tengo enemigos, hay diferencias, ¿saben con quiénes?, Con los de arriba, con los políticos o con dirigentes.

“Por ejemplo, ahora hay inconformidad con lo de las estancias, pero es arriba, la gente sabe, por ejemplo, los niños de las estancias van a tener apoyo, lo que no queremos es la intermediación onerosa, costosa, fraudulenta, ya eso se termina.

Las organizaciones campesinas, los líderes, con todo respeto, que están inconformes. Sí, porque ya no se les va a dar dinero a las organizaciones”, explicó en su mensaje matutino.

Dijo que ninguna manifestación lo intimida y que respeta su derecho a disentir, pero no cederá ante presiones por las malas prácticas que se están acabando.

López Obrador sostuvo que él insistirá en mantener el diálogo con todo aquel que no esté de acuerdo con sus políticas, pero reiteró que no cambiará ni su seguridad ni la comunicación directa con la gente.

Tema de la declaración de bienes

Sobre el tema de la declaración de bienes funcionarios, el mandatario insistió en que en su gobierno habrá transparencia en la vida pública.

Asimismo, criticó señalamientos del que calificó como ‘conservadurismo’.

“Ya sabemos que no nos ven con buenos ojos, pero tenemos que dar respuesta a todos los cuestionamientos, aunque vengan del conservadurismo”, dijo. En tanto, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, admitió que el formato de la declaración patrimonial oculta datos y hay un problema con el sistema.

Incluso, dijo que ya consultó a la SFP sobre el tema, pues algunas “cejas” no se pueden desplegar. El Presidente bromeó con el tema y le pidió al vocero enumerar sus bienes, pues asegura que eligió funcionarios a los que no les importa el dinero. “No tenemos ningún problema en dar a conocer lo de los bienes. Si hay falta de información, aquí lo aclaramos”, sostuvo.

Informe de 100 días de gobierno será en ‘mañanera’

El informe sobre los primeros 100 días de gobierno se realizará en una conferencia “mañanera” en Palacio Nacional, anunció López Obrador.

“¿Dónde quieren el informe de los 100 días? ¿lo quieren aquí? en una mañanera, ¿de acuerdo? Eso es, aquí va a ser”, dijo en su mensaje.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), construcción del Tren Maya, aumento al salario mínimo en la frontera norte, la creación de una zona franca, combate al huachicoleo, creación de la Guardia Nacional, etcétera, son algunos de los asuntos que destacarán en el balance de López Obrador a tres meses de gobierno.

Programas sociales como Jóvenes construyendo el futuro, pensiones para adultos mayores y personas discapacitadas, así como la venta de aeronaves y vehículos empleados por el gobierno anterior, también destacan en las acciones implementadas por la administración en turno.