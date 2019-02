Voracidad gringa…

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Todos recordamos aquellos famoso dichos de que “en los buenos vecinos, México es el bueno y los EUA son los vecinos”, que también somos el trampolín del tráfico de drogas y tendríamos que pensar como dijo, Díaz Ordaz, que la alberca estaba del otro lado, mucho nos han señalado como la trastienda del imperialismo, en fin, todas esas formas de definir las malas relaciones que hemos mantenido con los EUA son producto sin duda de la experiencia histórica de las agresiones y de los agravios, de las traiciones, de los complots, de los vicios, del saqueo, de la explotación, del entreguismo de gobiernos y políticos, sobe todo no tendríamos que olvidar que en 1928, el entonces secretario de Estado de los EUA, declaraba que a México no tendrían que invadirlo porque en esa época, existía un espíritu muy nacionalista y que así era inevitable una guerra prolongada, que para conquistar a México se debería hacer un esfuerzo para EDUCAR a sus jóvenes más inteligentes y talentosos en su forma de vida, seguramente apoyándoles con recursos y relaciones ya que ellos serían al llegar al poder los que doblegarían al país para que los EUA nos pudieran explotar y saquear a su antojo de tal suerte que hoy vemos los resultados en la tragedia que vivimos, mientras, claro está, Peña Nieto, se “desquita” de los mexicanos cínicamente paseando con su nuevo “amorcito” por España, pero volvamos a este texto que nos va dando fechas y actos en donde los EUA marcan y remarcan su estilo en la Doctrina Monroe y en su política rapaz, saqueadora y militarista para doblegar a los demás países y continuar con su dominio mundial, a su favor, no a favor de la democracia ni de la justicia social. Veamos:

“1850: INTERVIENEN EN VENEZUELA. EUA e Inglaterra firma el Tratado Clayton-Bulwer donde Inglaterra renuncia a sus pretensiones sobre Panamá a cambio de que EUA le quite a Venezuela los 160,000 kilómetros cuadrados de la Guayana-Esequiba y la anexe a la Guayana Inglesa. Así ya sólo EUA queda con ambiciones sobre Panamá que pertenecía a Colombia. Venezuela aún reclama esos territorios; 1853: Invaden México nuevamente y se anexan los yacimientos de cobre y molibdeno más ricos del mundo en los territorios de La Mesilla de 77 000 km2; 1854; Invaden Nicaragua; 1856: Declaran la guerra a China por prohibir la importación de OPIO; 1857: Inveden Costa Rica; 1859: Invaden Honduras; 1859: Invaden México otra vez, destruyen la flota mexicana de Antón Lizardo, desembarcan en Veracruz y a cambio del Tratado McLane-Ocampo rescatan a Benito Juárez del cerco del ejército mexicano bajo el mando del General Miguel Miramón¸1860: Invaden El Salvador; 1867: Invaden México con 50 mil mercenarios y tropas irregulares, liberadas tras al Guerra Civil, para derrocar al gobierno conservador pro europeo e imponen al gobierno liberal pro EUA; 1867: Compra Alaska a Rusia pero no se la pagan; 1871; Invaden República Dominicana: 1881: Intervienen en Perú en su guerra contra Chile; 1889: Intervienen en Brasil. Dan golpe de estado y derrocan al emperador Pedro II; 1893: Invaden Hawái y se lo anexan; 1895: Invaden Guatemala; 1898: Declaran la guerra a España y la despojan de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam; 1899: Invaden y ocupan Cuba; 1901; Invaden Y OCUPAN Puerto Rico; 1902 Invaden y ocupan Filipinas; 1902 Invaden y ocupan Guantánamo; 1903: Invaden Colombia y la desmiembran separando Panamá; 1903; Invaden Honduras; 1906: Invaden y ocupan Cuba por tercera vez; 1907: Intervienen y dan golpe militar en Honduras; 1909; El Holocausto….!!! Con la muerte del jefe apache Gerónimo culmina la más extensa y sangrienta campaña de genocidio y exterminio étnico en la historia de la humanidad, en que fueron masacrados millones de indígenas norteamericanos; 1909: Invaden Nicaragua. El presidente mexicano Porfirio Díaz despacha tropas a bordo de la fragata Vicente Guerrero, rompen el bloqueo naval norteamericano, logran desembarcar y rescatar al presidente de Nicaragua Santos Zelaya que EUA buscaba capturar; 1910; Intervienen en México, derrocan al presidente Porfirio Díaz e imponen a Madero. 1912: Invaden y ocupan nuevamente Cuba; 1912: Invaden y ocupan Nicaragua hasta 1925; 1913; Intervienen en México y obligan al presidente Madero a desmontar las baterías y defensas costeras diseñadas y fabricadas por el General Manuel Mondragón para defender los puertos de Salina Cruz en el Pacífico y el de Coatzacoalcos en el Golfo de México y el Ferrocarril Transístmico que unía ambos puertos y transportaba carga interoceánica compitiendo con el Canal de Panamá; 1913: Intervienen en México para derrocar al presidente Madero y asesinarlo sólo 3 semanas tras concluir el desmontaje de las defensas costeras del Istmo de Tehuantepec; 1914: Invaden México. Ya sin defensas costeras bombardean y ocupan Veracruz; 1914: Derrocan al presidente de México Victoriano Huerta y presionan al presidente Carranza para desmantelar el ferrocarril Transístmico para no competir con el recién inaugurado Canal de Panamá; 1915: Invaden y ocupan Haití hasta 1924; 1916: Invaden y ocupan República Dominicana hasta 1924; 1916: Invaden México y ocupan Chihuahua y condicionan la desocupación militar del país a la promulgación de la nueva constitución que declare como propiedad nacional el subsuelo pues los alemanes ya estaban derrotando a los ingleses y gran parte del petróleo mexicano era propiedad de empresas inglesas que podrían quedar bajo control alemán. La nueva Constitución es promulgada por el presidente Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1917 y los 15 mil soldados norteamericanos, al día siguiente 6 de febrero de 1917, al mando del general Pershing abandonaron el país, justamente al día siguiente tras asegurarse que en adelante todo el petróleo del subsuelo era propiedad de la nación. La actual Constitución mexicana, al igual que la de Iraq, fue convocada, debatida, redactada, legislada, aprobada y promulgada estando el país bajo ocupación militar extrajera, lo cual constituye el más serio vicio de la voluntad por lo que carece de validez jurídica al igual que el Tratado Guadalupe- Hidalgo”… Y bueno, usted tiene que sacar sus conclusiones, así nos han mantenido, con la pata en el pescuezo…

