Derechos humanos, nuevo poder

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador recurrió –a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia– a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para hacer una recomendación a la CNTE y deje de bloquear las vías de ferrocarril en Michoacán y no se cause tantos daños a la actividad productiva del estado y del país.

Explicó el Ejecutivo Federal que de esa manera evita el uso de la fuerza pública para proceder al desalojo y que sea esa instancia la vía más indicada pues se acostumbraba antes de que todas las quejas iban en contra de la autoridad, ahora será al contrario.

Y aunque el cambio es novedoso, no deja de llamar la atención el hecho de que, aún cuando el Gobierno Federal resolvió ya las demandas de la CNTE y éstas en asamblea resolvieron levantar el plantón, éste se mantiene. El mismo AMLO dijo que la CNTE debe explicar si quienes mantienen el plantón son o no integrantes de esa organización que se dice democrática, porque habiendo llegado a un acuerdo no han cumplido.

Destaca en esto el no uso de la fuerza pública, pero habrá que ver si la instancia de la CNDH es lo más efectivo para los intereses del sector productivo del Estado y si las recomendaciones tienen la misma fuerza que la intervención policiaca en contra de los infractores de la ley, pues al carecer de razones para realizar acciones perjudiciales a la población, mantienen una actitud contraria a la ley.

TURBULENCIAS

Protección a periodistas

El senador Ricardo Velázquez Meza, de Morena, pidió a los titulares del Ejecutivo Federal y del estado de Baja California Sur, fortalecer las medidas de protección a periodistas y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa, y solicitó a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, iniciar, fortalecer y fincar responsabilidades correspondientes a quien resulte responsable por los delitos cometidos contra de quienes ejercen la actividad periodística y trabajen en medios de comunicación. Detalló que diversos asesinatos y agresiones a estos profesionales en la entidad, demuestran que las estrategias y medidas para garantizar su seguridad son insuficientes, situación que pone en grave peligro el derecho a la libertad de expresión y prensa. Y en San Lázaro la Comisión de Radio y Televisión, que preside la diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), analizará y dictaminará asuntos de relevancia en la materia, entre los que destaca la defensa de la labor periodística, así como los rubros social, cultural y educativo dentro del sector. El objetivo es hacer frente a la forma en que ambos medios de comunicación (radio y televisión) conviven con el resto de las plataformas tecnológicas, promoviendo siempre su desarrollo en condiciones de competencia, señala el Plan Anual de Trabajo, aprobado en reunión ordinaria de esta comisión…

