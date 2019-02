“Tomando mi lugar” se llega al éxito: Laura Tello

La psicoanalista ofrece herramientas para que sus pacientes encuentren el lugar que les corresponde, según sus talentos y condiciones de vida, para lograr ser prósperos

Arturo Arellano

Laura Tello es una terapeuta, coaching, conferencista, consteladora familiar y creadora de su marca personal “Tomando mi lugar”, procedimiento con el que ayuda a las personas justamente a reencontrarse con su esencia, y por ende tener herramientas para un mejor futuro. Tello asegura que de esta manera la gente podrá tener prosperidad no sólo profesional, sino espiritual y emocional, de manera que les invita a cercarse y no tener pena de pedir ayuda, en el momento en que encontremos un foco rojo que nos lleve a decir “No sé qué hago aquí”.

En entrevista para las páginas de esta casa editorial, Tello explicó “Estudie psicología, tengo 20 años dedicándome al desarrollo humano. En este trayecto he podido aprender técnicas y herramientas, para acompañar a las personas en lo que llamo ‘Tomando mi lugar’ y abrir su conciencia. Esta parte viene del enfoque sistémico de constelaciones familiares, con el que nos damos cuenta de que no estamos en el lugar que nos corresponde, iniciando por el sistema familiar de origen, cuando eso sucede la vida no fluye y se presentan síntomas como problemas en el trabajo, el dinero no fluye, las relaciones de pareja no son buenas, la salud se ve afectada, eso es por cargar cosas que no nos corresponden”.

Ahonda que “nuestro primer rol en la vida es el de ser ‘hijos’, cuando nos movemos de ese lugar hacemos que la energía se bloquee y que la vida no avance como debería. Cuando inconscientemente sentimos que sabemos más que nuestros padres, cuando queremos solucionarles la vida, cuando queremos corregirles o decirles cómo hacer las cosas. El creador de las constelaciones familiares explica que tomamos un lugar por arrogancia que no es nuestro. Arrogarse algo que no nos corresponde, ese es el primer lugar del que nos movemos y a partir de entonces con muchas otras cosas, en una relación de pareja por ejemplo, cuando queremos salvar a la pareja asumimos roles de papá o de mamá, en vez de ser pareja, eso no debe ser, porque la pareja se vuelve un niño y no son justamente parejos”:

Con formación en psicoterapia humanista, Gestalt, transpersonal, entre otras refiere “combino las herramientas para ayudar a las personas a reconocer su lugar, y que puedan ir trascendiendo los diferentes conflictos y retos que la vida les ponga, según su momento y esto con apertura de conciencia. Así entre más asumimos responsabilidades de nuestra propia vida, más nos liberamos de lo que estamos cargando por amor y lealtad, de nuestro sistema familiar de origen”. Lo primero en ese sentido dice “Es aceptar que necesitamos ayuda, cuando detectamos un foco rojo, dentro de nuestras relaciones interpersonales. A todos nos ha pasado que tenemos aparentemente todo, pero no nos sentimos llenos, tenemos trabajo, pareja, estabilidad económica, pero ahí notamos que hemos perdido el sentido, no nos sentimos a gusto, ni le hallamos sentido a la vida”.

Su trabajo entonces es “abrirles la mente a una nueva perspectiva, quitarles la vendas de los ojos y darles herramientas con las que puedan conectar de nuevo con esa sabiduría interna y así reconectarte con la vida. La gente en tanto debe aceptar que tiene que moverse de lugar, de ese que te da una ganancia secundaria, por ejemplo, si estas en un papel de víctima, no podrás salir tan fácilmente porque tu ganancia secundaria es tener alrededor personas que estén al pendiente de ti, muchas veces resolviéndote las cosas o empujándote. Entonces para salir de ese papel de víctima debes soltar la ganancia secundaria que es diferente según el caso, lo que sí es que siempre hay pérdidas y ganancias, la ganancia de tener tranquilidad y de poder valerte por ti mismo”.