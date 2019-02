Corte no se ajusta “a la conducta de quien imparte justicia”: AMLO

Revira tras revés de la Corte por ley de salarios

El presidente señaló que el Gobierno de México no dará marcha atrás en su plan de austeridad y mantendrá la reducción de salarios de altos funcionarios, a pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la impugnación por la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Consideró que por el contrario, aquellos que están solicitando mantener esos sueldos “deberían ofrecerle disculpas a los mexicanos porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza, con tanta necesidad haya esas extravaganzas, esos sueldos ofensivos. Esa es mi opinión, respetando la autonomía del Poder Judicial”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente dijo que la decisión de la SCJN no se ajusta “a la conducta de quien imparte justicia”.

“La decisión de la Corte es un asunto legal que se tiene que resolver de esa manera. Considero que no se ajusta a lo que tiene que hacer, a la conducta de quien imparte justicia, y nosotros no vamos a modificar nuestro plan”, dijo López Obrador.

Afirmó que los funcionarios que se han amparado.

El miércoles, López Obrador sufrió su primer revés en la Corte, que declaró infundada su intención de dejar sin efecto la suspensión que impide la aplicación de la ley.

Medidas extraordinarias para Pemex

Previó que este viernes, presentarán el plan de medidas extraordinarias para Pemex, por lo que trabaja con la Secretaría de Hacienda, y reiteró que se apoyará a Pemex para su rescate, al igual que a la Comisión Federal de Electricidad.

A Pemex, dijo, se le quitará la carga fiscal y no hay límites para el apoyo, porque se trata de una empresa estratégica y fundamental para la nación, y ha sido muy maltratada, “por decir lo menos, una empresa que fue saqueada, sobre todo en este periodo neoliberal de las empresas con más corrupción en el mundo”.

Añadió que no afecta en el ejercicio del presupuesto el apoyo a Pemex, y se tiene el presupuesto suficiente para financiar los programas de Bienestar, por lo que no se recurrirá a deuda, “no vamos a caer en déficit, no van a aumentar los impuestos, no va a haber gasolinazos. Vamos a salir sin problema”.

Descarta reforma para desaparecer organismo autónomos

Al descartar alguna reforma constitucional para desaparecer órganos autónomos y reguladores por críticas en este tema, El Presidente calificó de “leguleyos” a los impulsores del gobierno paralelo que creó una constelación de órganos autónomos en el periodo neoliberal para favorecer a las minorías y para simular.

“Ya lo vimos en el caso del Instituto de Transparencia, mil millones de pesos, cuesta, y sus decisiones tienen que ver con mantener en secreto asuntos de interés político de minorías, pero así están todos, sobre todo esto que crearon las comisiones, organismos reguladores en el sector energético, todo lo que produjo la llamada reforma energética”, señaló.

Añadió que afortunadamente se les está venciendo los plazos y los contratos de estos servidores públicos y de acuerdo a la ley pueden haber cambios y renovación, “pero no nos vamos a meter a hacer reformas constituciones para quitarlos nada más con que ya no puedan hacer negocios”, nada más con eso.

“Hay mafias en todo, hasta en la ciencia”

Sobre el tema del Conacyt, tras la baja de Edith Arrieta Meza, quien fue invitada a colaborar en el CIBIOGEM, y el caso de David Alexis Ledesma, subdirector de Comunicación Social sin la carrera concluida, comentó que se procura que en todo el gobierno no haya ninguna anomalía.

Luego de comentar que la directora del Conacyt hable con los medios de comunicación, advirtió “no se va a tolerar corrupción, no se va a permitir influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, lo que se venía haciendo, no se va a permitir, entonces todo lo que aquí se ponga a consideración se va a investigar y se aclara todo”.

“Que ella informe, porque hay toda una campaña también, y es importante también ventilarlo todo, están muy molestos algunos del Conacyt, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia, mafia, aunque parezca increíble en la cultura, en la intelectualidad, cotos de poder”, sostuvo.

Añadió que tiene le tiene confianza a la directora del Conacyt, porque se trata de una mujer no solo inteligente, es Premio Nacional de Ciencias 2017; es honesta, con convicciones, pero se debe ventilar este asunto.

Asimismo, abundó que será el Senado de la República quien decida sobre las cuatro ternas que envió con nombres de 12 técnicos para la Comisión Reguladora de Energía y determinarán si cumplen con la experiencia y los requisitos.

Tras comentar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una gran universidad con primeros lugares de conocimiento en el mundo, fue muy maltrata en el periodo neoliberal y se le estigmatizó, agregó que entre las propuestas, hay dos personas que estuvieron trabajando en su administración que cuentan con capacidad, uno es ingeniera petrolera y otro es químico.

Adelantó que se prepara una gran campaña de medios dirigida a los jóvenes para evitar el consumo de drogas y se hará uso de los tiempos oficiales, se convocará los mejores creativos, a la gente con más capacitación, talento y a quienes conocen del problema de las adicciones para evitar el consumo de drogas.

Asimismo se hará una convocatoria a gente especializada en este tema con enfoque social y de fortalecimiento de valores morales, culturales, espirituales y tiene la instrucción el vocero Jesús Ramírez, preparar esta campaña para lo cual se hablará con todos los medios de información.

Sobre la creación de la nueva central sindical encabezada por el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, abundó que habrá libertad total, “libertad sindical, democracia sindical, no intervención del Gobierno en la vida interna de los sindicatos, no impedir la asociación, el que trabajadores se puedan agrupar libremente”.

El cambio en esta materia, es que no hay sindicatos promovidos por el gobierno, amparados o protegidos por el gobierno, ni dirigentes sindicales subordinados o apoyados por el gobierno, por lo que debe haber democracia sindical y que los trabajadores elijan libremente a sus representantes, y que no haya monopolios.

En otro tema, comentó que este miércoles tuvo conocimiento de una acción conjunta de la Policía Federal en apoyo de la Fiscalía general en Puebla, donde se actuó y se detuvo a personas y se encontraron depósito de distribución de gas clandestinos con pipas, incluso, en flagrancia.