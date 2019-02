En +Que Cine de Cinépolis estará “Free Solo”

El documental, nominado al Oscar, será proyectado en 28 ciudades del país del 22 al 28 de febrero

“Free Solo” recientemente ganó el premio BAFTA 2019 a mejor documental y está nominado en la misma categoría a los premios Oscar. La historia del atleta Alex Honnold en su escalada a la pared El Capitán, se presentará en 45 complejos Cinépolis en 28 ciudades del país del 22 al 28 de febrero.

De este modo, Cinépolis, a través de su ventana de contenido alternativo +Que Cine, presenta el documental sobre el atleta Alex Honnold y el primer ascenso en la historia que se realiza sin sistema de seguridad a El Capitán, la pared de roca más icónica en el mundo.

Dirigido por Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, “Free Solo” nos muestra el esfuerzo de Alex al escalar 900 metros de alta dificultad en un estilo que exige una ejecución perfecta, o enfrentar una muerte segura en caso de caída. Recientemente, este trabajo ganó el premio BAFTA 2019 a mejor documental y está nominado al Oscar en la misma categoría junto con “Hale County This Morning, This Evening”, de RaMell Ross; “Minding the Gap”, de Bing Liu; “De padres e hijos”, de Talal Derki y “RBG”, de Betsy West y Julie Cohen.

“Free Solo” forma parte de la oferta de contenido alternativo que Cinépolis brinda a través de su iniciativa, una propuesta que abarca conciertos, ópera, eventos deportivos, documentales y películas emblemáticas que merecen ser vistos en la pantalla grande. “Free Solo” será exhibido del 22 al 28 de febrero en 45 complejos Cinépolis en 28 ciudades del país y los boletos estarán disponibles en taquillas y en las aplicaciones y sitio web www.cinepolis.com.